Antalya'da Sokak Köpeği Çocuğu Isırdı

Antalya'da sokak köpeği, kendisine mama vermeye çalışan küçük çocuğun elini ısırdı. Elini güçlükle kurtaran küçük çocuk can havliyle kaçarken, o anları güvenlik kamerası kaydetti.

MAMA VERDİĞİ KÖPEK ISIRDI

Sosyal medyada paylaşılan ve Antalya'nın Kepez ilçesi Ünsal Mahallesi'nde 15 Temmuz'da yaşandığı belirtilen görüntülerde, ismi henüz öğrenilemeyen 12-13 yaşlarındaki bir çocuğun, sokak köpeğinin yanına gelerek ona bir poşet dolusu mama verdiği görüldü. Elini uzattığı köpek bir anda saldırarak çocuğun elini ısırdı. Köpeğin ağzından elini güçlükle kurtaran çocuk, o sırada olay yerinden geçen başka bir vatandaşın yanına doğru acı içerisinde kaçtı.

GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

O anlar ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, çocuğun köpeğe mama verdiği, bir süre sonra yine köpeğe yemesi için işaret ettiği, daha sonra ise oturur vaziyette bulunan köpeğin el uzatılmasıyla birlikte saldırdığı anlar yer aldı.