Antalya'da Para İsteme Tartışması Kanlı Bitti

Antalya'da telefonda tartıştığı genci, buluştukları yerde tabancayla öldüren, yanındaki arkadaşını da yaralayan şüpheli, adliyeye sevk edildi. Zanlının emniyetteki ifadesinde, "Şahıslar sürekli benden para talep ediyorlardı, olay günü de 50 bin TL para istediler. Bende buluştuğumuz yerde tabancayla ateş edip kaçtım" dediği öğrenildi.

Olay, gece saatlerinde Kepez ilçesi Varsak Karşıyaka Mahallesi'ndeki ormanlık alan girişinde yaşandı. İddiaya göre, aralarında husumet bulunan Emir Batuhan Çelik (25) ile H.T. (29) telefonda tartıştı. Taraflar ormanlık alan girişinde buluşurken, tartışma kavgaya dönüştü. H.T., Emir Batuhan Çelik ve yanında gelen arkadaşı Halil İ.A.'ya (25) tabancayla ateş edip olay yerinden motosikletiyle kaçtı. Sesleri duyan çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, başından 2 kurşunla vurulan Emir Batuhan Çelik ve karın bölgesinden yaralanan Halil İ.A.'yı ambulansla Antalya Şehir Hastanesine götürdü. Emir Batuhan Çelik doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Kaçan şüpheli H.T. ise, Muğla'nın Seydikemer ilçesinde polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Antalya Adli Tıp Kurumu morguna getirilen Emir Batuhan Çelik'in cenazesi, yakınları tarafından alınıp defnedilmek üzere Kurşunlu Mezarlığına götürüldü.

"Sürekli para istiyordu"

Olay sonrası Antalya'da emniyete getirilen H.T., buradaki sorgusunun ardından sağlık kontrolünden geçirilip adliyeye sevk edildi. Gazetecilerin sorularını yanıtsız bırakan zanlının emniyetteki ifadesinde "Sürekli benden para istiyordu. Olay günü de 50 bin TL istediler. Buluşma yerine gittiğimizde de aramızdaki tartışma kavgaya dönüştü. Tabancayla ateş edip kaçtım. Muğla'da da yakalandım" dediği öğrenildi. - ANTALYA