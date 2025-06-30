Antalya'da güvenlik görevlisi evinde ölü olarak bulundu

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde özel güvenlik şirketinde çalışan 51 yaşındaki Veli Fatih Gülşen gece geç saatlerde mesaisini bitirdikten sonra Konuksever Mahallesi'ndeki evine geldi.

EŞİ HAREKETSİZ HALDE BULDU

Öğlen saatlerinde uyanarak eşi ile telefonda görüşen Gülşen, ardından tekrar istirahat etmek üzere odasına geçti. Akşam saatlerinde ise Veli Fatih Gülşen mesaini bitirerek eve dönen eşi tarafından odada hareketsiz halde bulundu.

HAYATINI KAYBETTİ

Eşinin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber vermesi üzerine verilen adrese gelen sağlık ekipleri Gülşen'in hayatını kaybettiğini belirledi.

ÖLÜM NEDENİ ADLİ TIP'TA BELLİ OLACAK

Savcılık ve Olay Yeri İnceleme ekiplerin çalışmasının ardından Veli Fatih Gülşen'in cansız bedeni kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.