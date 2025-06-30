Antalya'da güvenlik görevlisi evinde ölü olarak bulundu

Antalya'da güvenlik görevlisi evinde ölü olarak bulundu
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Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde özel güvenlik görevlisi Veli Fatih Gülşen, mesai sonrası eve dönen eşi tarafından odasında ölü olarak bulundu. 51 yaşındaki Gülşen'in ölüm nedeni otopsi işlemlerinin ardından belli olacak.

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde özel güvenlik şirketinde çalışan 51 yaşındaki Veli Fatih Gülşen gece geç saatlerde mesaisini bitirdikten sonra Konuksever Mahallesi'ndeki evine geldi.

Antalya'da güvenlik görevlisi evinde ölü olarak bulundu

EŞİ HAREKETSİZ HALDE BULDU

Öğlen saatlerinde uyanarak eşi ile telefonda görüşen Gülşen, ardından tekrar istirahat etmek üzere odasına geçti. Akşam saatlerinde ise Veli Fatih Gülşen mesaini bitirerek eve dönen eşi tarafından odada hareketsiz halde bulundu.

Antalya'da güvenlik görevlisi evinde ölü olarak bulundu

HAYATINI KAYBETTİ

Eşinin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber vermesi üzerine verilen adrese gelen sağlık ekipleri Gülşen'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Antalya'da güvenlik görevlisi evinde ölü olarak bulundu

ÖLÜM NEDENİ ADLİ TIP'TA BELLİ OLACAK

Savcılık ve Olay Yeri İnceleme ekiplerin çalışmasının ardından Veli Fatih Gülşen'in cansız bedeni kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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