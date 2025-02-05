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Antalya'da Otobüs Kazası: 33 Yaralı, 1 Ölü

Antalya'da Otobüs Kazası: 33 Yaralı, 1 Ölü
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Antalya'da yolcu otobüsünün şarampole uçması sonucu yaşanan kazada, 33 kişi yaralanırken, ağır yaralı bir yolcu hastanede hayatını kaybetti. Kazanın ardından sağlık ekipleri hastanedeki yaralıların tedavisine devam ediyor.

Antalya'da yolcu otobüsünün şarampole uçması sonucu 33 kişinin yaralandığı kazada ağır yaralanan yolculardan biri kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Diğer yaralıların hastanedeki tedavileri ise sürüyor.

Kaza, saat 02.00 sıralarında Gazipaşa ilçesi Zeytinada Mahallesi D-400 karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Antalya'dan Adıyaman'a giden ve içinde 30 yolcu ile 3 mürettebatın bulunduğu N.D. idaresindeki 77 DK 056 plakalı yolcu otobüsü, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı. Yaklaşık 30 metrelik şarampole uçan otobüs, devrilerek sürüklendikten sonra yan yatarak durabildi. Kazada sürücü N.D. ile otobüste bulunan A.Y., E.Ç., E.Ç., F.D., K.Ç., Ş.A.Ç., N.Ö., B.Y., D.D., M.Ç., D.Ç., Y.S.Y., M.A.D., S.Ç., A.Ç., Y.D., B.G., A.S.D., N.Ç., F.Y., B.M.G., F.D.G., A.A., E.N., E.D., Z.T.D., T.U., M.Y., F.D., E.M.D., E.B. ve N.D. yaralandı.

Yoldan geçen sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine polis, jandarma, itfaiye, arama kurtarma ekipleri ile Gazipaşa, Anamur ve Alanya'dan çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Yola çıkarılan 10'u ağır 33 yaralı, ambulanslarla Gazipaşa ve Alanya'daki hastanelere sevk edildi. Kaza nedeniyle Gazipaşa Devlet Hastanesi'nde mesaiden çıkan ve izinli personel de göreve çağrıldı.

Kaza yerine gelen Gazipaşa Kaymakamı Selami Korkutata, İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Ali Kayhan, İlçe Jandarma Komutanı Mehmet Akif Çolak, yaptıkları incelemenin ardından Gazipaşa Devlet Hastanesinde tedavileri yapılan yaralıları ziyaret ederek, sağlık durumları hakkında bilgi aldı.

Öte yandan kazada ağır yaralanarak Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Selaaddin Çokuçkun (74), yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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