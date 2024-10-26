Antalya'da Otelde Yangın: Büyümeden Kontrol Altına Alındı

Antalya'da bir süit otelin bodrum katta bulunan odalarında çıkan yangın itfaiyenin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Antalya'nın Konyaaltı ilçesi Altınkum Mahallesi 414 sokak üzerinde bulunan bir suit otelde dün saat 16.00 sıralarında koridorda dumanları fark eden otel çalışanları ve işletme sahipleri 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak durumu bildirdi. İhbarla verilen adrese çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Bodrum katta bulunan odalardan birisinden başladığı tespit edilen yangın nedeniyle oluşan duman otelin önemli kısmını etkilerken otel çalışanları ve misafirler oteli tahliye etti. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın büyümeden söndürülürken, ekipler soğutma çalışmasının ardından duman tahliyesi yaptı. Elektrik tesisatından çıktığı değerlendirilen yangında otel çalışanları veya müşterilerden bir olumsuzluk olmadığı sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. - ANTALYA