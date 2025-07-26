Antalya'da Orman Yangını 2. Gününde: Ekipler Yangını Kontrol Altına Almaya Çalışıyor

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde dün sabah saatlerinde başlayan orman yangını 2'nci gününde de devam ediyor. Yangını söndürmek için başlatılan ve saatlerdir sürdürülen çalışmalar havadan ve karadan devam ediyor.

Yangın, dün 11.00 sıralarında Doğanca Mahallesi'nde yerleşim yerlerine yakın ormanlık alanda çıktı. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemezken, alevleri fark eden mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye jandarma, Gazipaşa Orman İşletme Müdürlüğü, itfaiye ve çok sayıda sağlık ekipleri sevk edildi.

Yangına kısa sürede müdahale edildi. Orman Genel Müdürlüğü koordinesinde, yangına havadan 2 yangın uçağı ve 8 helikopter, karadan ise 45 kara aracı ve toplam yüzlerce personel ile müdahale edildi. Rüzgarın da etkisiyle hızla büyüyen yangın, sarp ve sık orman örtüsüne doğru ilerledi.

Karatepe mevkisine ilerledi

Şiddetli rüzgar ve zorlu doğa şartları nedeniyle ekiplerin yangına müdahalesi güçleşti. Doğanca sınıları içinde başlayıp orman sıçrayan yangın, Gürçam Mahallesi Karatepe mevkii ile Karatepe Yaylası'na sıçradı. Bunun üzerine Gürçam Mahallesi ve mahalleye ait Karatepe Yaylası'nda 22 konut tedbir amaçlı boşaltıldı. Toplam 40 vatandaş güvenli alanlara tahliye edildi.

Evler ve ağıllar tahliye edildi

Yangının yerleşim yerlerini tehdit etmesi üzerine, Doğanca ve Gürçam mahallelerinde sadece insanlar değil, ağıllarda bulunan hayvanlar da tahliye edildi. Küçükbaş ve büyükbaş hayvanlar güvenli bölgelere taşındı.

Yaban keçilerinin yangından kaçışı gönütülendi

Doğanca ve Gürçam kırsalında devam eden yangın, yaban hayatını da olumsuz yönde etkiledi. Kontrol altına alınamayan yangın nedeniyle ormanlık alanı yaşam alanı olarak kullanan yaban keçilerinin bölgeden kaçışları, vatandaşlar tarafından cep telefonu kameralarıyla kaydedildi.

Doğanca Mahallesi kırsalı ile Gürçam Mahallesi Karatepe mevkiinde devam eden yangına, gece boyunca karadan müdahale edildi. Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte kara ekibine, uçak ve helikopterle havadan destek verildi. Bölgede yangını kontrol altına almak için başlatılan çalışmalar devam ediyor. - ANTALYA