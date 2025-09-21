Antalya'da ocakta unutulan yemek yangına neden oldu. Merdiven boşluğunu kaplayan dumanlar nedeniyle büyük panik yaşayan 15 katlı apartmanın sakinleri sokağa döküldü.

Yangın, Kepez ilçesi Yenidoğan Mahallesi 3086. Sokak'ta bulunan bir sitede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sitenin E bloğunun 8'inci katından dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar durumu 112 Acil çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Daire sahibinin ocakta unuttuğu yemek nedeniyle başladığı öğrenilen yangın kısa sürede büyüdü. Olay anında dairede kimsenin bulunmadığı öğrenilirken, yangın nedeniyle apartman boşluğunu dumanlar kapladı.

Apartman sakinleri sokağa döküldü

Üst katlara doğru yükselen dumanlar nedeniyle diğer katlarda oturan daire sahipleri panikle apartmanı boşaltmaya başladı. 15 katlı apartmanda bulunan çok sayıda vatandaş panikle sokağa dökülürken, verilen adrese gelen itfaiye ekipleri merdiven yardımıyla balkondan girdikleri dairedeki yangına müdahale etti. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saatlik çalışması ile yangın söndürülürken, evde büyük çaplı hasar meydana geldi. Dumandan etkilenen ve büyük panik yaşadığı görülen bir apartman sakininin tedavisi ise 112 Acil Servis ekipleri tarafından olay yerinde yapıldı.

"Binada panik yaşandı"

Yangın çıkan apartmanda görevli olan Savaş Geyik, "Bana yangının bodrumda çıktığını söylediler ama 8. kat yanıyordu. Ocakta yemek unutmuşlar, dış kapıyı açınca ateş bir anda parladı" dedi.

Site sakinlerinden Hasan Gündüz ise, "Mutfaktan çıktığını söylediler. Ciddi bir yangındı, yangının büyüklüğünden dolayı diğer odalar da zarar görmüş. Binada çok büyük bir panik yaşandı. Herkesi tahliye ettiler, katlarda kimse kalmadı. Allah'tan can kaybı falan olmadı, en büyük tesellimiz o" ifadelerini kullandı. - ANTALYA