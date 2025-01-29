Antalya'da Narkotik Operasyonlarında 40 Şüpheli Yakalandı

Antalya'da narkotik suçlarla mücadelede son bir hafta içerisinde yapılan çalışmalarda 13 kilogram skunk ve yaklaşık 125 bin 894 kullanımlık sentetik kannabinoid ele geçirildi.

Antalya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde, Antalya genelinde son 1 hafta içerisinde yapılan çalışmalarda "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak ve Sağlamak" suçundan 26 olayda 40 şüpheli yakalanırken, bu şüphelilerden 21'i tutuklandı. Ayrıca ekipler tarafından yürütülen çalışmalarda kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek ve bulundurmak suçundan 151 olayda 154 şüpheli yakalandı.

429 katılımcıya eğitim verildi

Aranan şahıslara yönelik yapılan çalışmalar kapsamında ise uyuşturucu suçlarından aranması olan 16 şahıs yakalanırken, 11 şahıs çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün eğitim ve bilgilendirme faaliyetleri kapsamında ise düzenlenen 13 oturumda 429 katılımcıya eğitim verildi.

13 kilo 450 gram skunk ele geçirildi

Bir haftalık çalışmalar sonucunda düzenlenen operasyonlarda toplam; 13 kilo 450 gram skunk, 2 kilo 223 gram esrar, 1 kilo 48 gram metamfetamin, bin 860 adet sentetik ecza, 131 adet yaklaşık 125 bin 894 kullanımlık sentetik kannabinoid (A4), 53,43 gram kokain, 21,12 gram eroin, 6 kök kenevir bitkisi, 6 adet hassas terazi, 8 adet ateşli silah, 70 adet fişek ile suçtan elde edildiği değerlendirilen bir miktar Türk lirası, euro ve dolar geçirildi. - ANTALYA