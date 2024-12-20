Kaldırımda kafasına kedi düştü, herkes kahkahalara boğuldu

Antalya'nın Kemer ilçesinde ilginç bir olay yaşandı. Bir işletmenin önünde arkadaş grubuyla sohbet eden genç yukarıdan gelen sese bakınca neye uğradığını şaşırdı.

KAFASINA KEDİ DÜŞTÜ

Gencin üzerine kafasını kaldırır kaldırmaz kedi düştü. Nasıl düştüğü anlaşılmayan kedi koşarak uzaklaştı. Durumun şokunu atlatan genç ve arkadaşları kahkahalara boğuldu.

O ANLAR KAMERADA

Genç ve kedi olayı zarar görmeden atlatırken o anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde bir grup arkadaşın sohbet ederken yukarıdan gelen sese baktığı bu esnada gençlerden birinin kafasına kedinin düştüğü anlar yer aldı.