Antalya'da Jandarmadan Huzur Uygulaması: 145 Motosiklet Trafikten Men Edildi

Antalya'da Jandarmadan Huzur Uygulaması: 145 Motosiklet Trafikten Men Edildi
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Kaş ilçesinde düzenlenen geniş çaplı huzur uygulamasında, aranan şahıslar yakalanırken, sahte belgeli ve tescilsiz 145 motosiklet trafikten men edildi. Uygulamada toplamda 21 tim görev aldı.

Antalya'nın Kaş ilçesinde jandarma ekipleri tarafından düzenlenen geniş çaplı huzur uygulamasında çok sayıda aranan şahıs yakalanırken, tescilsiz ve sahte belgeli olduğu tespit edilen 145 motosiklet trafikten men edildi.

Antalya İl Jandarma Komutanlığı Kaş İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde, vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla geniş kapsamlı bir huzur ve güven uygulaması gerçekleştirildi. Uygulamada 7 trafik timi, 9 asayiş timi, 3 motosikletli tim, 1 Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) takip timi ve 4 Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) olmak üzere toplam 22 tim görev aldı.

145 motosiklet trafikten men edildi

Yapılan kontrollerde 4 UYAP'tan aranan şahıs yakalandı, 15 kullanımlık A4 sentetik uyuşturucu madde ele geçirildi, 1 çalıntı olduğu tespit edilen motosiklet bulundu, 25 şase numarası kazınmış motosiklet tespit edildi, 85 tescilsiz motosiklet ile 6 hacizli ve yakalamalı araç trafikten men edildi, 1 sahte ehliyet ele geçirildi, 40 motosikletin yasa dışı şekilde kullanıldığı tespit edildi,3 motosiklette abartı egzoz bulundu. Toplamda 145 motosiklet trafikten men edilirken, 2 bin 100 vatandaş ve 950 araç detaylı şekilde kontrol edildi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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