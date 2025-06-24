Antalya'da Hurda Malzemelerden Çıkan Yangın İki Gecekonduda Hasara Yol Açtı

Antalya'da Hurda Malzemelerden Çıkan Yangın İki Gecekonduda Hasara Yol Açtı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'nın Kepez ilçesinde hurda malzemelerden çıkan yangın, bitişik iki gecekonduya sıçrayarak maddi hasara sebep oldu. Yangında can kaybı veya yaralanma yaşanmazken, mahallede panik yaşandı.

Antalya'da hurda malzemelerden çıktığı belirtilen yangın kısa sürede büyüyerek bitişik 2 gecekonduya sıçradı. Can kaybı ya da yaralanma olmayan yangında 2 gecekondu kullanılamaz hale gelirken, mahalleli sokağa döküldü.

Yangın, saat 15.30 sıralarında Kepez ilçesi Yeni Emek Mahallesi 2575 Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bitişik durumdaki iki gecekondunun yan tarafında biriktirilen hurda malzemeler henüz bilinmeyen bir nedenle tutuştu. Kısa sürede büyüyen alevler, önce Rasim Ç.'ye ait gecekondunun tamamını sardı. Ardından alevler, hemen bitişiğindeki diğer gecekonduya sıçradı. Yangın sırasında evde bulunan bir kadın ile bir genç kız, çevredeki vatandaşların yardımıyla son anda dışarı çıkarıldı. Alevlerin yükselmesiyle birlikte mahallede panik yaşandı, çok sayıda vatandaş sokağa döküldü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekiplerin yaklaşık 1 saat süren çalışması sonucunda yangın kontrol altına alındı. Yangında can kaybı ve yaralanma yaşanmazken, her iki gecekonduda da maddi hasar oluştu. Yangın anı çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Görüntülerde, alevlerin evleri sardığı, yoğun dumanın gökyüzünü kapladığı anlar yer aldı.

Eve oyun oynadığı sırada dışardaki yangını fark eden mahalle sakinlerinden Muhammed Burgucu, "Evden dışarı çıktığımda çığlık sesleri geliyordu. Karşıdaki evin içine 2-3 kişi ile birlikte girdik ve bir kız vardı onu dışarı çıkardık. Gecekondu alevli yanıyordu" dedi.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
İsrail İran'ı önce vurdu, sonra 'Kaçındık' dedi

İsrail uçaklarına havada manevra yaptıran görüşme! Tek sözü yetti
Trump, 'İran'da rejim değişikliği' konusunda geri adım attı: Kaosa neden olur

Trump, İran konusunda geri adım attı: Kaosa neden olur
Genç kızlar terör estirdi! Belediye çalışanını sokak ortasında fırçayla dövdüler

Genç kızlar terör estirdi! Belediye çalışanını fırçayla dövdüler
Yıldız futbolcudan Okan Buruk'a telefon: Bir şans daha ver

Yıldız futbolcudan Okan Buruk'a telefon: Bir şans daha ver
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Rüzgar tersine döndü! Petrol fiyatı düştü, akaryakıta indirim bekleniyor

Rüzgar tersine döndü! Fiyat sert düştü, gözler pompada
Zonguldak'ta bir apartmanda doğal gaz patlaması: 3'ü ağır 7 kişi yaralandı

5 katlı binada korkunç patlama! Dairenin duvarları yıkıldı
Galatasaray Osimhen'e tarih verdi! Ya kabul et ya da elveda

Galatasaray Osimhen'e tarih verdi! Ya kabul et ya da elveda
Aşkı Hatırla'daki cesur sahnelerin ardından Hande Erçel'den imaj değişikliği

Cesur sahnelerle gündeme gelen Hande Erçel'den radikal karar
17 yaşındaki genç kız hayvan damında asılı halde bulundu

17 yaşındaki genç kız hayvan damında asılı halde bulundu
Trump'tan İsrail'e ateşkes uyarısı: O bombaları atma, pilotlarını hemen getir

Ateşkes kaosa dönmek üzere! İsrail'in hamlesi Trump'ı küplere bindirdi
CHP'den asgari ücrete ara zam talebi! Rakam da verildi

CHP'den asgari ücrete ara zam talebi! İşte dillendirilen rakam
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.