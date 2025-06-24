Antalya'da Hurda Malzemelerden Çıkan Yangın İki Gecekonduda Hasara Yol Açtı

Antalya'da hurda malzemelerden çıktığı belirtilen yangın kısa sürede büyüyerek bitişik 2 gecekonduya sıçradı. Can kaybı ya da yaralanma olmayan yangında 2 gecekondu kullanılamaz hale gelirken, mahalleli sokağa döküldü.

Yangın, saat 15.30 sıralarında Kepez ilçesi Yeni Emek Mahallesi 2575 Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bitişik durumdaki iki gecekondunun yan tarafında biriktirilen hurda malzemeler henüz bilinmeyen bir nedenle tutuştu. Kısa sürede büyüyen alevler, önce Rasim Ç.'ye ait gecekondunun tamamını sardı. Ardından alevler, hemen bitişiğindeki diğer gecekonduya sıçradı. Yangın sırasında evde bulunan bir kadın ile bir genç kız, çevredeki vatandaşların yardımıyla son anda dışarı çıkarıldı. Alevlerin yükselmesiyle birlikte mahallede panik yaşandı, çok sayıda vatandaş sokağa döküldü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekiplerin yaklaşık 1 saat süren çalışması sonucunda yangın kontrol altına alındı. Yangında can kaybı ve yaralanma yaşanmazken, her iki gecekonduda da maddi hasar oluştu. Yangın anı çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Görüntülerde, alevlerin evleri sardığı, yoğun dumanın gökyüzünü kapladığı anlar yer aldı.

Eve oyun oynadığı sırada dışardaki yangını fark eden mahalle sakinlerinden Muhammed Burgucu, "Evden dışarı çıktığımda çığlık sesleri geliyordu. Karşıdaki evin içine 2-3 kişi ile birlikte girdik ve bir kız vardı onu dışarı çıkardık. Gecekondu alevli yanıyordu" dedi.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı. - ANTALYA