Balkonda asılı kadın iç çamaşırlarını çalan hırsız apartmanın başına dert oldu

Antalya'nın Serik ilçesinde 3 aydır bir apartmana dadanan hırsız, bina sakinlerinin başına dert oldu. Genelde kadın iç çamaşırlarını çalan hırsıza çare bulunmasını isteyen "Hırsız, genelde bayan iç çamaşırları çalıyor. Bence bu şahısta sapıklık var" ifadelerini kullandı.

KADIN İÇ ÇAMAŞILARINI ÇALIP KAÇIYOR

Serik ilçesinde yaklaşık 3 aydır devam eden ve 5 katlı binanın zemin katında bulunan 2 daireye musallat olan hırsız bina sakinlerini hayatından bezdirdi. Gece geç saatlerde ya da sabaha karşı gelip balkonda asılı olan çamaşırları gözüne kestiren hırsız, zemin katların balkonunda bulunan özellikle iç çamaşırlarını çalıp kaçıyor. Defalarca güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde hırsızın bahçeye girdikten sonra direkt olarak balkondaki çamaşırlara yöneldiği, çamaşırları inceleyip kadın in iç çamaşırlarını alarak gözden kaybolduğu kayıtlara girdi.

"3 AYDIR HIRSIZ DADANDI"

Hırsızlık olayının 3 aydır sürdüğünü belirten Altan A., şunları söyledi: "Yaklaşık 3 aydır bizim buraya bir hırsız dadandı. Önce ayakkabılar daha sonra çamaşırlar çalınmaya başladı. Bir hafta önce de emniyete haber verdik. Kamera kayıtları hepsi var. Bariz şekilde çamaşırların alındığı belli. Bunun yetkililer tarafından bir an önce çözülmesini istiyoruz. Evlerimizde ailemiz, çocuklarımız var.

"BU ŞAHISTA SAPIKLIK VAR"

Birkaç defa yakaladık ama kaçtı. Biz emniyete başvurumuzu yapmıştık. Burada zabıta ya da polisin beklemesiyle yakalanacak bir durum değil. Şahsın eşkali kamera kayıtlarından zaten belli. Hırsız, genelde bayan iç çamaşırları çalıyor. Bence bu şahısta sapıklık var gibi. Bu yüzden bir önce bu olayın çözülmesini bekliyoruz" şeklinde konuştu.