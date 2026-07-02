Antalya'da Haziran Ayında 475 Bin Sürücü Denetlendi

Antalya Valisi Hulusi Şahin, haziran ayında il genelinde 475 bin 54 sürücünün denetlendiğini, 92 bin 573 şahsa idari para cezası uygulandığını ve 2 bin 847 aracın trafikten men edildiğini açıkladı.

İçişleri Bakanlığı'nın Türkiye'nin Huzuru Projesi kapsamında düzenlenen Antalya'nın Huzuru Güvenlik ve Asayiş Bilgilendirme Toplantısı Vali Hulusi Şahin başkanlığında Hükümet Konağı'nda gerçekleştirildi. Toplantıda Vali Şahin'e, İl Emniyet Müdürü Dr. Sabit Akın Zaimoğlu, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Ahmet Kavukcu ve Sahil Güvenlik Grup Komutan Vekili Yarbay Erdinç Karadeniz eşlik etti.

"Asayiş olaylarının yüzde 99,8'i aydınlatıldı"

Vali Şahin, haziran ayında il genelinde toplam 11 bin 660 asayiş olayının meydana geldiğini ve olayların yüzde 99,8'inin aydınlatıldığını belirtti. Bu olayların 3 bin 996'sının kişilere, bin 265'inin malvarlığına, 126'sının millete ve devlete, bin 580'inin ise topluma karşı işlendiğini; ayrıca 4 bin 693 olayın takibi gereken suçlar kapsamında yer aldığını ifade etti. Vali Şahin, çeşitli suçlardan aranan 5 bin 911 şahsın yakalandığını, bunlardan 990'ının tutuklandığını kaydetti.

"Antalya genelinde 2 bin 831 adet uygulama yapıldı"

İl genelinde bin 974'ü şok uygulama olmak üzere toplam 2 bin 831 uygulama gerçekleştirildiğini belirten Vali Şahin, uygulamalar kapsamında 1 milyon 325 bin 407 şahıs ve 1 milyon 511 bin 228 aracın sorgulandığını söyledi. Yapılan uygulamalarda 128 tabanca, 87 av tüfeği, 32 kurusıkı tabanca, 22 kesici alet, bin 683 fişek, 252 av tüfeği fişeği ele geçirildi. Ayrıca 21 çalıntı oto, 1 çalıntı çekici, 26 çalıntı motosiklet, 11 çalıntı elektrikli bisiklet ve 1 çalıntı römork ele geçirilirken, 283 bin 840 TL nakit para ile 4 milyon 35 bin 500 TL değerinde ziynet eşyası ele geçirildi. Suç gelirlerini aklama faaliyeti kapsamında ise 51 milyon 500 bin TL değerinde 7 taşınmaz ve 12 taşınır malvarlığına el konulurken, 38 bin 844 dolar, 6 bin 10 avro, 240 bin TL nakit para ve 2 milyon 564 bin 160 TL değerinde ziynet eşyası ele geçirildi.

"Kaçakçılık ve organize suçlarla mücadelede 128 operasyon"

Kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele kapsamında toplam 128 operasyon gerçekleştirildiğini açıklayan Vali Şahin, bu operasyonlarda 336 şüpheli şahsa işlem yapıldığını; 67 şahsın tutuklandığını, 13 kişi hakkında adli kontrol kararı verildiğini, 10 şahsın firari olduğunu, 246 kişinin ise serbest bırakıldığını belirtti. Vali Şahin, "Organize suçlar ile mücadele kapsamında; suç işlemek amacıyla örgüt kurmak suçundan 110 şüpheli şahsa işlem yapılmış, 35 şahıs tutuklanmıştır. 6136 Sayılı Kanuna muhalefet suçundan 4 şüpheli şahsa işlem yapılmış, 2 şahıs tutuklanmıştır. Suç gelirleri ile mücadele kapsamında; suçtan elde edilen mal varlığı değerlerini aklama suçundan 7 şüpheli şahsa işlem yapılmış ve 7 şahıs tutuklanmıştır. Mali suçlar ile mücadele kapsamında; rüşvet suçundan 7 şüpheli şahsa işlem yapılmış, 4 şahıs tutuklanmıştır. Aranan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda 11 şahıs yakalanmıştır. Yapılan aramalarda 23 tabanca, 7 av tüfeği, bin 519 fişek, 7 bin 881 paket kaçak sigara, 999 adet kaçak elektronik sigara, 30 adet elektronik sigara likiti, 98 kilogram tütün, 129 bin 380 adet makaron, 6 bin 175 litre alkol, bin 955 şişe alkol, 2 bin 498 adet ilaç, 200 bin 733 adet emtia, 4 bin 222 adet eşya, 29 adet tarihi eser ve 613 adet sahte belge ele geçirilmiştir. Ayrıca 3 milyon 659 bin 215 TL değerinde suçtan kaynaklanan mal varlığına el konulmuştur" açıklamalarında bulundu.

"Narkotik suçlarla mücadelede bin 62 operasyon"

Uyuşturucuyla mücadele kapsamında haziran ayında bin 62 narkotik operasyonu gerçekleştirildiğini ifade eden Vali Şahin, bin 220 şüpheli şahsa işlem yapıldığını ve 150 şahsın tutuklandığını söyledi. Yapılan operasyonlarda 196 kilo 199 gram esrar, 31 kilo eroin, 11 kilo 728 gram skunk, 9 kilo 86 gram metamfetamin, 6 kilo 69 gram bonzai hammaddesi, 853 gram kokain, 34 bin 563 adet sentetik ecza, 8 bin 998 adet ecstasy, 2 bin 167 adet bonzai, 70 adet captagon ve 138 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Ayrıca NARVAS projesi kapsamında 313 ihbar üzerine bin 104 uygulama yapıldı.

"13 bin 963 yabancı uyruklu şahıs sorgulandı"

Haziran ayında 13 göçmen kaçakçılığı operasyonunda 16 şüpheli organizatör hakkında işlem yapıldığını belirten Vali Şahin, 1 şahsın tutuklandığını, 9 şahsın adli kontrol şartıyla, 6 şahsın ise savcılık talimatıyla serbest bırakıldığını ifade etti. Vali Şahin, "Mobil Göç Noktalarında 4 bin 908, merkez ve dış ilçe birimlerince 9 bin 55 yabancı uyruklu şahıs sorgulandı. Bu sorgulamalar neticesinde 89 Suriye uyruklu şahsa ikametine kayıtlı olduğu illere dönmeleri amacıyla tebligat yapıldı. Kayıtsız 32 Suriye uyruklu şahıs geçici barınma merkezlerine sevk edildi. 47 Suriye uyruklu şahıs gönüllü geri dönüş kapsamında sınır dışı edildi. 85 farklı uyrukta yabancı uyruklu şahıs ise sınır dışı edilmek üzere geri gönderme merkezine teslim edildi. Antalya genelinde toplam 147 bin 131 yabancı uyruklu şahıs oturma ve çalışma izinli olarak ikamet etmektedir" dedi.

"Haziran ayında 475 bin 54 sürücü denetlendi"

Trafik denetimlerine ilişkin bilgileri de paylaşan Vali Şahin, il genelinde 475 bin 54 sürücünün denetlendiğini, 92 bin 573 şahsa idari para cezası uygulandığını ve 2 bin 847 aracın trafikten men edildiğini belirtti. Şahin, "Korsan taşımacılık kapsamında 144 şahsa, engelli araçları için ayrılmış park yerlerini kullanan bin 714 araca ve 28 e-scooter sürücüsüne cezai işlem uygulandı. İl genelinde meydana gelen 2 bin 446 trafik kazasında maalesef 9 vatandaşımız hayatını kaybetti, bin 960 vatandaşımız ise yaralandı. Antalya'da tescilli motorlu araç sayısı 1 milyon 717 bin 112'ye ulaştı. Bunların 550 bin 735'ini motosikletler oluşturmaktadır" ifadelerini kullandı.

"Siber suçlarla mücadelede 22 operasyon"

Siber suçlarla mücadele kapsamında gerçekleştirilen 22 operasyonda 153 şüpheli şahsın yakalandığını belirten Vali Şahin, 43 şahsın tutuklandığını, 70 şahıs hakkında adli kontrol kararı verildiğini, 40 şahsın serbest bırakıldığını, 2 firari şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğünü açıkladı.

"Bin 231 deniz aracı kontrol edildi"

Sahil Güvenlik unsurlarınca haziran ayında 8 bin 780 saat seyir icra edildiğini ifade eden Vali Şahin, bin 231 deniz aracının kontrol edildiğini, bunlardan 268'ine yasal işlem uygulandığını belirtti.

Aranan şahısların yakalanmasına yönelik 4 bin 859 şahsın sorgulandığını, sorgulama sonucunda arama kaydı bulunan 1 şahsın ilgili birimlere sevk edildiğini ifade eden Vali Şahin, 5 arama kurtarma görevinde 10 şahsın sağ olarak kurtarıldığını söyledi.

Düzensiz göç ile mücadele kapsamında yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 2 düzensiz göçmenin yakalandığını belirten Vali Şahin, Su Ürünleri Kanunu'na muhalefetten 108 bin TL, Çevre Kanunu'na muhalefetten ise 686 bin 860 TL idari para cezası uygulandığını kaydetti. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı