Haberler

Antalya'da Falezlerden Düşen Genç Kadının Cansız Bedeni Bulundu

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'da jetski kullanırken falezlerden düşen ve hayatını kaybeden genç kızın kimliği, yüz tanıma sistemi ile belirlendi. Olay, Düden Şelalesi yakınında gerçekleşti ve sahil güvenlik ekipleri tarafından cansız bedenine ulaşıldı.

Antalya'da denizde jetski kullanan vatandaşların bir kişinin yaklaşık 35 metrelik falezlerden düştüğü ihbarı ile harekete geçen Sahil Güvenlik ve polis ekipleri, bir genç kızın cansız bedenine ulaştı. Üzerinden kimlik çıkmayan cenazenin kimliği yüz tanıma sistemi (YTS) aracılığı ile tespit edildi.

Olay, saat 13.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Çağlayan Mahallesi'nde bulunan Düden Şelalesi'nin denize döküldüğü noktada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, şelalenin denize döküldüğü noktaya yakın bir konumda jetski ile suda bulunan vatandaşlar bir kişinin yaklaşık 35 metrelik falezlerin üst noktasından denize düştüğünü gördü. Vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne durumu bildirmeleri üzerine olay yerine Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Antalya Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekip sevk edildi.

Kimliği YTS ile tespit edildi

Belirtilen konuma gelen deniz polisi ve Sahil Güvenlik ekipleri denizde yapılan kısa süreli aramanın ardından su yüzeyinde bir kadına ait olduğu belirlenen cansız bedene ulaştı. Burada hazır bekleyen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde genç kızın hayatını kaybettiği belirlendi. Deniz polisi genç kızı sudan çıkartarak bota aldığı cansız bedenini Antalya Yat Limanı'na getirdi. Üzerinden kimlik çıkmayan genç kızın yüz tanıma sistemi (YTS) ile yapılan sorgusunda kimliğinin Fatma Dilek Yılmaz (18) olduğu belirlendi. Olay Yeri İnceleme ekibinin çalışmasının ardından Yılmaz'ın cansız bedeni Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Trump'tan Hamas'a tehdit gibi mesaj: İktidarda kalmak isterse tam bir yok edilme olur

Trump'tan Hamas'a tehdit gibi mesaj: İktidarda kalmak isterse...
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Endonezya'da okul binasının çökmesi sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 37'ye yükseldi

Okul binasının çökmesi sonucu hayatını kaybebenlerin sayısı 37 oldu
Sadettin Saran'ın fotoğrafı sosyal medyayı ikiye böldü

Sadettin Saran'ın fotoğrafı sosyal medyayı ikiye böldü
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.