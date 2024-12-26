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Antalya'da Falezlerden Denize Düşen Aracın Tespiti İçin Arama Çalışmaları Devam Ediyor

Antalya'da Falezlerden Denize Düşen Aracın Tespiti İçin Arama Çalışmaları Devam Ediyor
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Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde falezlerden denize düşen otomobil ve içerisindeki genci bulmak için arama çalışmaları devam ediyor. Dalgıçlar, su altındaki görüş kısıtlılığı nedeniyle zorluk yaşarken, özel mıknatıslarla arama yapılıyor. Olayla ilgili detaylar ve ailenin endişeleri aktarılıyor.

Antalya'da falezler denize düşen otomobil ve içerisinde bulunan genci arama çalışmaları devam ediyor. Aracın şu ana kadar plakasıyla birlikte tamponuna ulaşılırken, suyun altında görüş olmaması çalışmaları zorlaştırıyor. Arama çalışmaları getirilen özel mıknatıs yardımıyla devam ediyor.

Dün akşam saat 19.30 sıralarında Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Şirinyalı Mahallesi Eski Lara Caddesi'nden bulunan Mobil Halk Plajı yakınlarında meydana gelen olayla, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bir aracın süratli bir şekilde falezlerden denize uçtuğu ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis, AFAD, Deniz Polisi, Sahil Güvenlik ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ve AFAD ekipleri görgü tanıdığının gösterdiği noktada oluşturdukları ip düzeneği ile falezleri didik didik ararken Deniz Polisi ve Sahil Güvenlik ekipleri de denizde arama yaptı.

Arama çalışmaları sabah saatlerinde tekrar başladı

Uzun süren aramalar sonucunda dalgalar arasında aracın tampon ve plakasına ulaşıldı. Dalgalar arasından çıkartılan 34 CHK 531 plakalı parçanın yapılan plaka sorgulamasında araçtaki şahsın Engin Ş. (27) olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor. Termal kameralı dron ile de bölgede detaylı arama yapılırken, sert dalgalar nedeniyle dalgıçların arama yapamadığı ve can güvenliği nedeniyle aramalara ara verilmişti. Bugün sabah erken saatlerde başlayan çalışmalarda Antalya Emniyet Müdürlüğü Deniz Liman Şube Müdürlüğüne ve Sahil Güvenliğe bağlı dalgıçlar denizde arama çalışmalarını sürdürdü.

Otomobil özel mıknatısla aranıyor

Engin Ş.'nin ailesi ekiplerin arama çalışmaları endişeli gözlerle takip etti. Oğullarından gelecek iyi bir haberi merakla bekleyen anne ve baba zaman zaman fenalık geçirdi. Dalgıçların su altında görüşün kısıtlı olması nedeniyle arama çalışmalarında zorlandıkları öğrenilirken özel mıknatıs ile su altındaki arama çalışmaları sürüyor. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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