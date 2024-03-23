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Antalya'da Falezlerde Genç Bir Kişinin Cansız Bedeni Bulundu

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Antalya'da falezlerde 24 yaşında bir gencin cansız bedeni bulundu. Acılı baba Ebubekir Oğuz, oğlunun cenazesine sarılıp gözyaşı döktü.

Olay sabah 08.30 sırasında Muratpaşa ilçesi Karaalioğlu Parkı falezlerde meydana geldi. Bölgede yürüyüş yapan vatandaşlar falezle denizin birleştiği noktada, hareketsiz şekilde yatan bir kişiyi görünce durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla adrese deniz polisi, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede 24 yaşındaki Berkhan Oğuz'un hayatını kaybettiği belirlendi. Oğuz'un cansız bedeni deniz polisi botuyla Kaleiçi Yat Limanı'ndaki polis noktasına çıkarıldı. Acı haberi alan Oğuz'un yakınları büyük üzüntü yaşadı. Baba Ebubekir Oğuz, torbadaki oğlunun cenazesinin yanına oturup sarıldı ve gözyaşlarını tutamadı. Savcı ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Oğuz'un cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Oğuz'un ölüm nedenini belirlemek için çalışmaların devam ettiği bildirildi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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