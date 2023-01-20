Antalya'da 28 yaşındaki gencin teyzesi ve anneannesi ile tartışması faciayla sonlandı! Alevlerin arasında can verdiler

Antalya'da, iddiaya göre anneannesiyle birlikte yaşadığı eve 5 litrelik bidonla gelen 28 yaşındaki şahsın teyzesiyle alacak verecek meselesi nedeniyle çıkan tartışması kötü bitti. Tartışmanın ardından evden alevler yükselirken, yangının ortasında kalan gencin teyzesiyle anneannesi hayatını kaybetti. Yangında yaralanan genç hastanede tedavi altına alınırken, daha sonra emniyete götürüleceği öğrenildi.

Muratpaşa ilçesine bağlı Güvenlik Mahallesi 259 Sokak üzerinde 7 katlı apartmanın 6'ncı katındaki dairede yaşanan olayda, Hülya Çetinkaya'nın (63) yanına, o sırada işten dönen ve birlikte yaşadığı torunu O.A. (28) iddiaya göre elinde 5 litrelik bidonla geldi. Anneanne ve torun arasında tartışma çıkarken, bu sırada üst katta oturan O. A.'nın teyzesi Filiz Kaplan (46) KADES'e basarak polisten yardım istedi, ardından annesi ile yeğeni O.A.'nın yanına geldi.

EVDEN ALEVLER YÜKSELDİ

Bu sefer O.A. ile Filiz Kaplan arasında alacak verecek nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma sırasında evde bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevler bir anda evi sararken, o sırada yangını söndürmek için O.A.'nın annesi Yeliz Çetinkaya evden çıkarak yangın tüpü aramaya başladı.

ALEVLER ÜST KATA SIÇRADI

Alevlerin üst kata sıçradığı yangında, durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesinin ardından olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bu sırada 6. kattaki dairesinden çıkmayı başaran Elif Kaplan, annesi Filiz Kaplan, anneannesi Hülya Çetinkaya ve kuzeni O.A'nın yanan dairede olduğunu söyledi. İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu yangın söndürüldü.

YANARAK CAN VERDİLER

Yangını söndüren ekipler daireyi kontrol ettiklerinde Filiz Kaplan ve Hülya Çetinkaya'nın cesetlerine ulaştı. Dumandan etkilenen O.A. ise sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. O. A.'nın mevcutlu olarak gözaltına alınacağı öğrenildi.

KIZI BÜYÜK ÜZÜNTÜ YAŞADI

Öte yandan yangın anında üst katta bulunan ve kendi imkanlarıyla sokağa çıkan Filiz Kaplan'ın kızının büyük üzüntü yaşadığı ve yakınları tarafından teskin edildiği görüldü. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması ve savcı incelemesinin ardından cenazeler, kimlik tespiti ve kesin ölüm nedenleri belirlenmek üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.