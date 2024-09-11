Antalya'da Esnafın Park Sorunu Tartışması Kavgaya Dönüştü

Antalya'da dükkanının önüne park edilmesine sinirlenen esnaf park halindeki araca sahibinin gözü önünde kendi aracı ile çarptı, ardından "Kaydırdım yanlışlıkla oldu. Ben şuraya park edecektim" diyerek özür diledi.

İlginç olay Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Sedir Mahallesi 728 Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Hakan Akyol, 8 Eylül akşamı ikametine gelerek apartmanın önüne aracını park etti. Ertesi gün aracının başına giden Akyol, isminin Selçuk T. olduğu esnaf kendisiyle görüşmek istedi. Akyol, aracı dükkanın önüne park edemeyeceğini söyleyen Selçuk T.'ye sokağın herkese ait olduğunu belirtmesi üzerine şahıs iddiaya göre, 'O zaman olacakları gör" diyerek 07 GZ796 plakalı otomobiline bildi. Sokak üzerinde aracıyla ilerleyen Selçuk T. aniden hızlı bir şekilde geri geri gelerek Hakan Akyol'a ait araca çarptı. O anlar ise cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Aracı çekmeyince kendi aracı ile çarptı

Akyol'a ait araca çarptıktan sonra aracından inen işyeri sahibi "Kaydırdım yanlışlıkla oldu" dedi. Kendisine ait işletmeye giren Selçuk T. olayın kamerayı alındığını fark edince kısa süre sonra dışarı çıkarak "Bütün masrafı ben öderim, sorun yok. Ben şuraya girecektim" diyerek tekrar araç başına geldi. Mahalle sakinlerinin de tepki gösterdiği olay sonrası yaşanan tartışma anları da görüntülere yansıdı. O anlarda ise Selçuk T.'nin arkadaşı olduğu iddia edilen bir başka şahıs da pompalı tüfekle geri gelmekle tehditte bulundu.

O anlar cep telefonu kamerasında

Yaşanan olay sonrası o anları ve sonrasında yaşananları cep telefonu kamerası ile kaydeden Gülsün Akyol, "Antalya'nın merkezinde oturuyoruz. Araç bizim şahsi aracımız, burası benim evimin girişi işletmeci aracı park ettiğimiz yere indiğimizde 'Aracınızı çekin, çekmezseniz ben yapacağımı biliyorum' dedi. Her hangi bir izni olmadığını belirtince 'Çekiyor musun, çekmiyor musun?' diyerek kendi aracıyla geri geri gelip aracımıza vurdu. Daha sonra da aracından inip 'Kusura bakmayın, ben yanlışlıkla aracı kaydırdım. Zararınız neyse öderim' diye konuştu. Ben çocuğumu okula götürürken olay oldu. Çocuğumda araçta olabilirdi. Hem cana, hem mala kasıtlı bir şekilde bunun yapılması bir insana uymuyor. Hem maddi hem manevi olarak mağduruz. Tehdit ve küfürleri devam ediyor. Tek umudum caydırıcı bir yaptırım uygulanması, eğer uygulanmazsa bunlar bu şekilde magandalığa devam edecekler" dedi.

Şahıs hakkında şikayetçi oldular

Bugün ise Hakan Akyol Adliye ve karakola giderek Selçuk T. hakkında şikayetçi oldu. Pazar günü akşam aracı park ettiklerini ve çocuğunu okula götürmek için araç başına geldiklerinde Şelçuk T.'nin kendisini çağırdığını belirten Hakan Akyol, "Dükkanına girdiğimizde 'Abi bu arabayı buradan çek' dedi. Kendisine 'Burası sokak, kamuya açık bir alan, buraya herkes park edebilir. Senin böyle bir şeye hakkın yok' dedim. Dükkanın önü olduğunu ve mal indirdiklerini söyledi. Kendisine mal indirileceği zaman haber vermesini söyledim. Kendisi 'Ben sürekli sana haber veremem. Aracı buradan çekmezsen başına geleceklere katlanırsın' dedi. Olacakları gör diyerek aracının anahtarını aldı. Önce ileri doğru giderek sonra geri geri manevra yaparak arabaya kasten vurdu" ifadelerini kullandı.

Aracı yakmakla tehdit etti

Olayın yaşandığı günün akşamı Selçuk T.'nin tahrik edici şekilde konuşmalarının devam ettiğini ve aracı yakmakla tehdit ettiğini ileri süren Akyol, "O günün akşamı yine sorun yaşadık. Tahrik edecek şekilde konuşmalar laf atmalar oldu. Sürekli bir polis ekibi dolaşıyor mahallemizde. Dün akşamda 'Bu arabayı buradan çek. Çekmezsen bak bu arabayı yakarım. Parada pulda gözüm yok. Yakarım sende görürsün' dedi. Bizde daha fazla bu insanlarla muhatap olmamak için aracımızı bulunduğu yerden kaldırarak buraya getirdik. Konuyla ilgili olarak biz 3 kişi yaralamadan, mala zarar vermekten dolayı, huzur ve sükunu bozmaktan, hakaretten, tehditten dolayı şikayetçi olduk. Sürecin takipçisiyiz. Bu insanların yaptıklarının yanına kalmaması gerekiyor. Mücadelemizi bunun için vereceğiz" dedi. - ANTALYA