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Antalya'da Elektrikli Bisiklet Kazası: 13 Yaşındaki Çocuk Yaralandı

Antalya'da Elektrikli Bisiklet Kazası: 13 Yaşındaki Çocuk Yaralandı
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Antalya'nın Manavgat ilçesinde elektrikli bisiklet sürücüsü 13 yaşındaki Efe D., kırmızı ışıkta bekleyen bir otomobile arkadan çarparak yaralandı. Olayda, vatandaşlar küçük çocuğun üşümemesi için hemen müdahale ederek battaniye örttü.

Antalya'da seyir halindeki otomobile arkadan çarpan 13 yaşındaki elektrikli bisiklet sürücüsü yaralandı. Vatandaşlar küçük çocuğun üzerini üşümemesi için işyerinden getirdikleri battaniyeyi örttüler.

Kaza, Manavgat'ın Yukarı Hisar Mahallesi Hastane Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yapay şelale istikametine seyir halindeki 13 yaşındaki Efe D.'in kullandığı elektrikli bisiklet, kırmızı ışıkta beklemekte olan Mehmet C.'ın kullandığı 07 ATH 066 plakalı Audi marka otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle parçaları etrafa saçılan elektrikli bisiklet sürücüsü Efe D. yaralandı.

Üşümesin diye üzerini örttüler

Yerde yatan küçük çocuğun yardımına yol kenarında bulunan esnaflar koştu. Bir esnaf işyerinden getirdiği örtüyü küçük çocuğun üzerine örterek üşümesini önlerken yanından bir an bile ayrılmadı. Yaralı çocuk 112 sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Motorlu bisikletin arkadan çarptığı otomobil sürücüsü bir an neye uğradığını şaşırdığını, yukarıdan yola bir madde düştüğünü sandığını söyledi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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