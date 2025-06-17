Antalya'da Dolandırıcılık ve Kaçakçılıkla Mücadele Operasyonları

Antalya'da Dolandırıcılık ve Kaçakçılıkla Mücadele Operasyonları
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Antalya'da gerçekleştirilen geniş çaplı operasyonlarda, dolandırıcılık, ruhsatsız silah bulundurma ve kaçakçılık suçlarından toplam 33 şüpheli hakkında işlem yapıldı. Çağrı merkezi aracılığıyla dolandırıcılık yapan 8 kişi gözaltına alındı. Operasyonlarda çok sayıda silah, mühimmat ve kaçak malzeme ele geçirildi.

Antalya'da İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince dolandırıcılık, ruhsatsız silah bulundurma ve kaçakçılıkla mücadele suçu kapsamında eş zamanlı olarak gerçekleştirilen operasyonlarda toplam 33 şüpheli hakkında işlem yapıldı. Operasyonlarda çok sayıda silah, mühimmat, kaçak ürün ve yüklü miktarda paraya el konuldu.

Çağrı merkezi üzerinden dolandırıcılığa 8 gözaltı

Dolandırıcılık suçu kapsamında, kentte faaliyet gösteren bir çağrı merkezi aracılığıyla Almanya'da yaşayan yaşlı vatandaşlarla iletişime geçerek kendilerini kamu görevlisi olarak tanıttıkları ve para talep ettikleri tespit edilen 8 şüpheli yakalandı. Adli makamlara sevk edilen zanlılardan 6'sı hakkında adli kontrol kararı verildi. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 1 adet ruhsatsız pompalı tüfek, 1 adet ruhsatsız tabanca, 32 adet kartuş, 7 adet fişek, 12 bin 30 Euro, 20 bin 615 Türk Lirası, dijital materyaller ve çeşitli belgelere el konuldu.

Ruhsatsız silah operasyonu 4 şüpheliye işlem

6136 Sayılı Kanuna Muhalefet suçu kapsamında yürütülen çalışmalarda 4 farklı olayda 4 şüpheli hakkında işlem yapıldı. Adliyeye sevk edilen şahıslardan 3'ü hakkında adli kontrol kararı uygulandı. Yapılan aramalarda 6 adet tabanca, 5 adet tüfek ve 592 adet fişek ele geçirildi.

Kaçakçılık operasyonlarında 16 şüpheliye adli işlem

5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında Kepez, Muratpaşa, Konyaaltı, Alanya ve Manavgat ilçelerinde gerçekleştirilen 10 ayrı olayda toplam 16 şüpheliye adli işlem yapıldı. Operasyonlarda iş yeri, depo ve ikametlerde yapılan aramalarda 414 bin 400 adet dolu ve boş kaçak makaron, bin 240 adet elektronik sigara, bin 53 adet çeşitli kaçak emtia, 824 kilogram kıyılmış tütün, 180 paket bandrolsüz sigara ve 46 adet gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi.

Kesinleşmiş cezası olan 5 kişi cezaevine gönderildi

Öte yandan, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 5 kişi, yapılan çalışmalar sonucu yakalanarak cezaevine teslim edildi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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