İkametine yemek, nakliyeci, ambulans, cenaze aracının gönderilip 500 bin TL talep edilen dijital şantaj boyut değiştirdi

Antalya'da bir vatandaşın ikametine ardı arkası kesilmeyen yemek siparişlerinin yanı sıra nakliyeci, ambulans, cenaze aracının gönderildiği ve kendisinden 500 bin TL talep edilen dijital şantaj boyut değiştirerek devam ediyor. Kimliği belirsiz şahıslar şimdi de vatandaşın ikamet ettiği apartmandaki komşularının GSM numaralarına kendisi ile ilgili tehdit mesajları göndermeye başladı.

Muratpaşa ilçesi Meydan Kavağı Mahallesi'nde ikamet eden İnşaat Mühendisi Hakan Şaklar'ın evine 4 yıldır sürekli olarak günde onlarca yemek siparişi verilerek, adresine kuryeler gönderildi. Ardı arkası kesilmeyen yemek siparişleri ile yapılan tacizde Hakan Şaklar'ın ikametine nakliyeci, ambulans, cenaze aracı ve annesine şiddet uyguladığı ihbarı ile polis dahi gönderildi. Sürekli kapısının çalınmasından rahatsız olan, gönderilen çok sayıdaki yemek siparişi ve kuryelerin yanı sıra boyutu değişen tacizlerden bunalan Hakan Şaklar, polis merkezi ve savcılığa müracaatta bulundu.

500 bin TL talep ettiler

Ancak verilen yemek siparişlerinin yurt dışı kaynaklı bir telefon numarası ile verildiği tespit edildi. Bir şekilde telefon numarasına ulaşan Şaklar, mesaj yolu ile irtibat kurduğu kişiden gelen cevap ile şok oldu. Görüştüğü şahıs kendisinin yanı sıra annesinin ve apartmandaki komşularının da irtibat numaralarının kendilerinde bulunduğunu belirterek, 500 bin TL talep etti. Şaklar, mesaj yolu ile görüştüğü şahsın talep ettikleri parayı Konuksever Mahallesi'nde belirttikleri konumda bulunan bir çöp konteynerine bırakmasını, aksi takdirde dijital yollardan yapılan şantajın devam edeceğini söylediğini belirtti.

Dijital şantaj bu sefer boyut değiştirdi

Şaklar'ın savcılığa şikayetinin ardından bir süre durulan dijital şantaj boyut değiştirerek devam etti. Tekrar kapısına motokuryelerin ve sahte yemek siparişlerinin gelmeye başladığını bunun yanında komşularının GSM numaralarına kendisi ve komşuları ile ilgili ölüm tehditleri içeren mesajlar gönderilmeye başladığını belirten Şaklar, "4 yıldır bu olaylar devam ediyordu, ama bu 4 yılın son 1,5 yılı bayağı şiddetli bir artmıştı. Şikayetin ardından 2-3 gün öncesine kadar bu olaylar kesilmişti. Ama şimdi tekrar gündeme geldi. 2-3 gün önce burada yine 30 tane kurye birikti, ama artık kuryeden de vazgeçtik. Benim telefonumun bu arkadaşlarda olmasına rağmen tehdit mesajları komşularıma gidiyor. Hatta apartmanın Whatsapp grubuna da göndermişler" dedi.

Komşularına tehdit mesajı gönderildi

Son gelen tehdit mesajlarının ardından hem kendisinin hem de komşularının polis merkezine giderek şikayetçi olduğunu belirten Şaklar, "Ben daha önce zaten cumhuriyet savcılığı aracılığıyla suç duyurusunda bulunmuştum. Bu son gelen mesajı da dosyaya ek olarak tekrar sundum. Bu benim komşuma atılmış bir mesaj aynen şöyle diyor, 'Erol biraderim deme bana. Bu iş fazla uzadı artık tadı kaçtı. Sabrımızı zorlamayın. Hakan, hala o apartmanda fare gibi saklanıyorsa bil ki artık hiçbir yer güvenli değil. Paramızı kuruşu kuruşuna alana kadar durmayacağız. Apartmanınızdaki tüm arabaları hurdaya çevirip, evinizin pencerelerinizi tuz buz ettiğimizde kimsenin ağlamasını istemem. Karabasan gibi çökeceğiz, biz kimseye benzemeyiz. Eğer hala oradaysa sadece o değil siz de beraber yanarsınız. Hakan yüzünden kendi mezarınızı kazmayın, siz masumları koruduğunuzu sanmayın. Biz geldiğimizde ne çocuk kalır, ne yaşlı hepinizi mezara gömeriz' diye böyle bir mesaj tabii ben bu mesajı hem demirci karakoluna hem Cumhuriyet Başsavcılığına ilettim" ifadelerini kullandı.

"Sonuna kadar mücadele edeceğim"

Cumhuriyet Başsavcılığı'nın konu ile ilgili yaptığı çalışmalar birkaç adres ve şahsa ulaştığını belirten Şaklar, "Bunların yakalanması an meselesi. Geçen de burada bir komşumuzun arabası çizilmiş. Ben bu konuda yetkililerin özen göstermesini bulana kadar mücadele edilmesini istiyorum. Bu olaylardan sonra insülin direncim iyice düştü. Artık benim de bir sabrım var, bunlardan da korkmuyorum. Ayrıca sonuna kadar da mücadele edeceğim. Dedikleri gibi fare gibi de saklanmıyorum. Kimse babamın oğlu bile olsa bunları affetmeyeceğim. Hiç gelip yalvarmasınlar, sonuna kadar da mücadeleme edeceğim. Bunlar tamamen çökme, yağma, şantaj, tehdit ve bununla ilgili de zaten" şeklinde konuştu. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı