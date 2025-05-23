Antalya'da denizin ortasındaki inek leşi görenleri şoke etti

Antalya'da denizin ortasındaki inek leşi görenleri şoke etti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Antalya'da denizin ortasındaki inek leşi görenleri şoke etti
Haber Videosu

Antalya'nın Manavgat ilçesinde denize girmek isteyen vatandaşlar etrafa yayılan kötü koku nedeniyle dönmek zorunda kaldı. Kalanlar ise çevreyi kontrol ettiklerinde denizin ortasındaki kayalıkların üzerindeki inek leşini görünce durumu yetkililere bildirdi.

Antalya'nın Manavgat ilçesine bağlı Denizkent Sahili'nde akılalmaz bir olay yaşandı. Denize girmek ve piknik yapmak için sahile gelen vatandaşların büyük bölümü etrafa yayılan kötü koku nedeniyle dönerken, az sayıdaki vatandaş ise denize girmeye devam etti.

Antalya'da denizin ortasındaki inek leşi görenleri şoke etti

DENİZİN ORTASINDA İNEK LEŞİ

Çevredeki vatandaşlar çevreyi kontrol ettiğinde kokunun nedeninin Denizkent Balıkçı Barınağı'ndaki kayalıkların üzerindeki inek leşi olduğunu anladı. Açıktan geçen ve hayvan taşıyan bir gemiden düştüğü ya da öldüğü için atıldığı değerlendirilen inek leşinin kaldırılması için belediye yetkililerine haber verildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Çağla Taşçı - 3.Sayfa
TSK'da FETÖ operasyonu! 56 asker gözaltında

TSK'da operasyon! Çok sayıda asker gözaltına alındı
20 gün önce anket yapıldı! İşte Erdoğan'ın 'Aşkım' dediği İstanbul'da son durum

İşte Erdoğan'ın "Aşkım, sevdam" dediği İstanbul'da son durum
İBB'ye 4. dalga operasyon! Kameraları bantlama talimatını veren isim de gözaltında

Türkiye günlerce bunu konuştu! Talimatı veren isim de gözaltında
KOBİ'lere 30 milyar liralık yeni destek paketi

Erdoğan dün sinyali vermişti! Yeni destek paketi müjdesi geldi
Bir Gece Masalı dizisi için şaşırtan final kararı!

ATV'nin rüzgar gibi başlayan dizisi final kararı aldı
Sevgilisi, 22 yaşındaki fenomeni canlı yayında bıçakladı

Canlı yayında bıçaklandı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
ABD, 200 yıldır kullanılan parayı tedavülden kaldırıyor

Darphane devrede! 200 yıllık para tedavülden kalkıyor
Kamuya çok sayıda memur ve sözleşmeli personel alınacak

Kamuya çok sayıda memur ve sözleşmeli personel alınacak
Lüks rezidansa baskın! Suçüstü yakalandılar, hepsi üniversite öğrencisi

Lüks rezidansa baskın! Suçüstü yakalandılar, hepsi üniversiteli
Galatasaray taraftarını yıkan Victor Osimhen gelişmesi

Galatasaray taraftarını yıkan haberi duyurdular! İmza atmaya çok yakın
İBB'ye 4. dalga operasyon! İmamoğlu'nun özel kalemi ve koruma müdürü gözaltında

İBB'ye 4. dalga operasyon! İmamoğlu'na en yakın isimler gözaltında
Aboubakar'dan Süper Lig'in devine mesaj: En az 3-4 sezon daha oynarım

Süper Lig devine mesaj yolladı: 3-4 sezon oynarım beni alabilirsiniz
Icardi-Wanda Nara tartışmasına China Suarez'de dahil oldu: Hepinizi mahvederdim

Icardi-Wanda tartışmasında gerilim tırmandı: Hepinizi mahvederdim
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.