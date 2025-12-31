Antalya Valisi Şahin: 'Aralık ayında DEAŞ'e yönelik 20 operasyon düzenlendi'

Antalya Valisi Hulusi Şahin, Aralık ayında DEAŞ terör örgütüne yönelik 20 operasyon yapıldığını belirterek, "57 şüpheli gözaltına alındı, 3'ü tutuklandı, 5'i serbest kaldı, 35'i İl Göç İdaresi'ne teslim edildi, 14 şüpheliyle ilgili işlemler ise devam ediyor" dedi.

Antalya Valisi Hulusi Şahin, tarihi Kaleiçi Yat Limanı'nda yeni yıl kutlamaları öncesinde şehir genelinde alınan güvenlik tedbirleri ve kolluk kuvvetlerinin çalışmaları hakkında açıklamalarda bulundu. Sahil Güvenlik unsurlarını denetleyerek göreve başladıklarını belirten Vali Şahin, denetimlerin sabaha kadar süreceğini söyledi. Yeni yıl öncesi yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi veren Vali Şahin, şu ifadeleri kullandı:

"Limanda sahil güvenlik unsurlarımızı denetleyerek ve yeni yıllarını kutlayarak kontrollerimize başlıyoruz. Buradan Kaleiçi'nde görev alan arkadaşlarımızı ziyaret edeceğiz. Ardından Yeşildere, Zeytinköy bölgesinde görev yapan ekiplerimizi ziyaret edeceğiz. Daha sonra Kepez İl Emniyet Müdürlüğü ve ilçe emniyet müdürlüklerimizi ziyaret edeceğiz. Son olarak da jandarma komutanlığımızın unsurlarını ziyaret etmeye devam edeceğiz. Hem denetleme hem de yeni yıllarını kutlama şeklinde sabaha kadar görevdeyiz."

Antalya'nın yeni yıla Türkiye'nin en yumuşak havasına sahip şehirlerinden biri olarak girdiğine dikkat çeken Şahin, kent genelinde yoğun bir hareketlilik yaşandığını vurguladı. Şahin, "Antalya şu anda Türkiye'de havası en güzel şekilde yeni yıla giren şehir. Şehrimizin her yerinde, çarşılarında, meydanlarında ve ilçelerimizde yeni yılı kutlayan vatandaşlarımızı görüyoruz. Biz de onların huzuru, güvenliği ve mutlu bir şekilde yeni yıla girmeleri için yoğun tedbirler aldık" dedi.

Kent genelinde görev yapan kolluk kuvvetlerine ilişkin rakamları da paylaşan Vali Şahin, şunları söyledi:

"İl Emniyet Müdürlüğümüzce il genelinde 1 helikopter, 4 deniz botu, bin 238 ekip ve tim ile 5 bin 839 personel görev yapıyor. İl Jandarma Komutanlığı'nca 770 tim unsuru ve 3 bin 870 personel sahada. Sahil Güvenlik Antalya Grup Komutanlığı'nca ise 1 helikopter, 11 deniz aracı ve 1 dalış timi olmak üzere 50 personel görev alıyor. Toplamda 9 bin 759 personel görev başında."

DEAŞ operasyonlarına ilişkin açıklama

Vali Şahin, son dönemde DEAŞ terör örgütüne yönelik yürütülen operasyonlara da değinerek Aralık ayı boyunca yapılan çalışmalara ilişkin bilgi verdi. Şahin, "Cumhuriyet Başsavcımızın ve ekibinin talimatları doğrultusunda emniyetimiz, jandarmamız ve kolluk kuvvetlerimiz Aralık ayında yoğun operasyonlar gerçekleştirdi. Bu kapsamda DEAŞ terör örgütüne yönelik 20 operasyon yapıldı. 57 şüpheli gözaltına alındı, 3'ü tutuklandı, 5'i serbest kaldı, 35'i İl Göç İdaresi'ne teslim edildi, 14 şüpheliyle ilgili işlemler ise devam ediyor" dedi.

Vali Şahin'e ziyaret sırasında İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Ahmet Kavukcu, İl Emniyet Müdürü Sabit Akın Zaimoğlu, Sahil Güvenlik Grup Komutanı Tolga Coşkun ve Antalya Cumhuriyet Başsavcısı Yakup Ali Kahveci eşlik etti. - ANTALYA