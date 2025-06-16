Antalya'da Çocuk Çakmakla Oynarken Yangın Çıkardı

Antalya'da Çocuk Çakmakla Oynarken Yangın Çıkardı
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Antalya'nın Kepez ilçesinde bir apartmanın arkasındaki odunlukta çıkan yangın, 10 yaşındaki bir çocuğun çakmakla oynaması sonucu meydana geldi. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı.

Antalya'da bir apartmanın arkasında bulunan odunlukta çıkan yangın paniğe yol açtı. Odunluk alanını saran alevlerin, 10 yaşlarında bir çocuğun çakmakla oynarken başladığı öne sürüldü.

Yangın, Kepez ilçesi Emek Mahallesi 2179. Sokak'ta saat 14.00 sıralarında çıktı. Bir apartmanın arka kısmında bulunan odunlukta henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangında dumanların yükseldiğini gören mahalle sakinleri, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Yangın, kısa sürede olay yerine gelen itfaiye erlerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Odunluk tamamen yanarken, alevler apartmana sıçramadan söndürüldü.

Apartman sakinleri, yangının 10 yaşlarındaki bir çocuğun çakmakla odunluk alanda oynarken başladığını iddia etti. Yangında kimse yaralanmazken odunluk kullanılamaz hale geldi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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