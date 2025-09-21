Antalya'da Cansız Beden Bulundu, Sosyal Medya Paylaşımı Dikkat Çekti

Antalya'nın Manavgat ilçesinde su sporları istasyonunda bir kişinin cansız bedeni bulundu. Gencin bir gün önce sosyal medya hesabından yaptığı "Katili kim diye sorarlarsa en güvendikleri, en sevdikleri deyin" şeklindeki paylaşımı dikkat çekti.

Olay, dün sabah saatlerinde Manavgat ilçesi Evrenseki Mahallesi'nde bulunan bir otelin sahilindeki su sporları istasyonunda meydana geldi. Çalışanlar 31 yaşındaki Mustafa Yaşar'ın hareketsiz yattığını görünce durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edilirken, 112 Acil Sağlık ekibi tarafından yapılan kontrolde Mustafa Yaşar'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerine gelen Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Çolaklı Jandarma Karakolu ve Olay Yeri İnceleme ekipleri olay yerinde inceleme yaptılar.

Sosyal medya mesajı dikkat çekti

Mustafa Yaşar'ın intihar etmiş olabileceği ihtimali üzerinde durulurken cansız bedeni, Cumhuriyet savcısı ve adli tabibin incelemelerinin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Öte yandan Yaşar'ın olaydan 12 saat önce sosyal medyasından "Yüreğimde acılarla, kimsesizliğimle gömün beni. Katili kim diye sorarlarsa en güvendikleri, en sevdikleri deyin" paylaşımı yaptığı belirlendi. - ANTALYA