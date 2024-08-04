Üye Girişi
Haberler

Antalya'da Boğulan Genç Hayatını Kaybetti

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde ailesiyle piknik yapan genç, yüzme bilmediği için boğulma tehlikesi geçirdi. Cankurtaran tarafından sudan çıkarılan genç, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Antalya'da ailesiyle gittiği Topçam'da boğulma tehlikesi geçiren genç kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Cankurtaran tarafından sudan çıkarılan ve ilk müdahalesi yapılan gencin yüzme bilmediği öğrenildi.

Antalya'nın Konyaaltı ilçesi Topçam mesire alanında sabah 10.00 sıralarında meydana gelen olayda ailesi ile birlikte piknik yapan Sefa T. (17) isimli genç annesiyle birlikte denize girdi. Yüzme bilmediği öğrenilen Sefa T. bir süre sonra gözden kayboldu. Anne-babası ile birlikte vatandaşlar ve bölgede görevli Cankurtaranın aramaları sonucu Sefa T. piknik yaptıkları alana 300 metre mesafede su yüzeyinde hareketsiz şekilde bulundu.

İlk müdahale cankurtaran ve sağlıkçılardan

Kıyıdan 30 metre açıkta su yüzeyinde hareketsiz şekilde yatan Sefa T. cankurtaran tarafından kıyıya çıkarıldı. Olay yerindeki ilk müdahalesi görevli cankurtaran ve o sırada bölgede bulunan izinli sağlık çalışanları tarafından yapılan genci hayatta tutmak için uzun süre kalp masajı ve suni teneffüs yapıldı. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırılan gencin tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybettiği öğrenildi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Cankurtaran Konyaaltı Antalya Sudan Acil Durum 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

CHP'nin Kadın Kolları kongresinde gergin anlar! Sloganı duyan Özel erkekleri salondan dışarı attırdı

CHP'nin Kadın Kolları kongresinde gergin anlar! Sloganı duyan Özel erkekleri salondan dışarı attırdı

 İsrail basınından olay iddia: Gazze'deki çatışmalarda en az 10 bin asker öldü veya yaralandı

İsrail basınından olay iddia: Gazze'deki çatışmalarda en az 10 bin asker öldü veya yaralandı

 CHP Milletvekili Meriç'e silahlı provokasyon! Tetiğe peş peşe basıp 'Kimseyi konuşturmam' dedi

CHP Milletvekili Meriç'e silahlı provokasyon! Tetiğe peş peşe basıp "Kimseyi konuşturmam" dedi

Bakmadan Geçme

Kayhan Özer kimdir? Kayhan Özer kaç yaşında, nereli, branşı ne? Ersu Şaşma kimdir? Ersu Şaşma kaç yaşında, nereli, branşı ne? 3-4 Ağustos Konya elektrik kesintisi listesi! (GÜNCEL) MEDAŞ Konya elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Akşehir, Çumra, Kulu elektrik kesintisi 3-4 Ağustos 2024 Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Manavgat, Serik, Aksu elektrik kesintisi! Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? 3-4 Ağustos Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER İslahiye, Nurdağı, Araban elektrik kesintisi! Gaziantep'te planlı elektrik kesintileri! 3-4 Ağustos Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Şehzadeler, Soma, Salihli elektrik kesintisi! Manisa'da planlı elektrik kesintileri! 3-4 Ağustos İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Karşıyaka, Konak, Bayraklı elektrik kesintisi! İzmir planlı elektrik kesintileri! 3-4 Ağustos İstanbul elektrik kesintisi! ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK? Ümraniye, Bağcılar, Bahçelievler elektrik kesintisi! Sena Can kimdir? Sena Can kaç yaşında, nereli, branşı ne? 3-4 Ağustos Ankara elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Mamak, Etimesgut, Sincan elektrik kesintisi! Ankara planlı elektrik kesintileri! 3-4 Ağustos Adana elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Sarıçam, Ceyhan, Kozan elektrik kesintisi! Adana'da planlı elektrik kesintileri! İnstagram ne zaman düzelir 3 Ağustos 2024? Bugün düzelir mi? İnstagram ne zaman düzelir SON DAKİKA! İnstagram açılıyor mu? Gabriel Sara uçak kodu ne? Gabriel Sara ne zaman, saat kaçta gelecek? İnstagram ne kadar kapalı kalacak? SON DAKİKA İG ne zaman açılacak, ne zaman düzelir?
İran'dan tehlikeli hamle! Rusya'dan menzili 5 bin kilometreyi bulan Murmansk-BN aldılar

İran'dan tehlikeli hamle! Rusya'dan menzili 5 bin kilometreyi bulan Murmansk-BN aldılar
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title