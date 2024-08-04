Antalya'da Boğulan Genç Hayatını Kaybetti

Antalya'da ailesiyle gittiği Topçam'da boğulma tehlikesi geçiren genç kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Cankurtaran tarafından sudan çıkarılan ve ilk müdahalesi yapılan gencin yüzme bilmediği öğrenildi.

Antalya'nın Konyaaltı ilçesi Topçam mesire alanında sabah 10.00 sıralarında meydana gelen olayda ailesi ile birlikte piknik yapan Sefa T. (17) isimli genç annesiyle birlikte denize girdi. Yüzme bilmediği öğrenilen Sefa T. bir süre sonra gözden kayboldu. Anne-babası ile birlikte vatandaşlar ve bölgede görevli Cankurtaranın aramaları sonucu Sefa T. piknik yaptıkları alana 300 metre mesafede su yüzeyinde hareketsiz şekilde bulundu.

İlk müdahale cankurtaran ve sağlıkçılardan

Kıyıdan 30 metre açıkta su yüzeyinde hareketsiz şekilde yatan Sefa T. cankurtaran tarafından kıyıya çıkarıldı. Olay yerindeki ilk müdahalesi görevli cankurtaran ve o sırada bölgede bulunan izinli sağlık çalışanları tarafından yapılan genci hayatta tutmak için uzun süre kalp masajı ve suni teneffüs yapıldı. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırılan gencin tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybettiği öğrenildi. - ANTALYA