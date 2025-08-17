Antalya'da Bıçaklı Saldırı: Eski Eş ve Arkadaşı Yaralandı

Antalya'da Bıçaklı Saldırı: Eski Eş ve Arkadaşı Yaralandı
Güncelleme:
Antalya'nın Kepez ilçesinde cezaevinden çıkan bir şahıs, eski eşi ve onun erkek arkadaşını bıçaklayarak kaçtı. Yaralananlar hastaneye kaldırıldı.

Antalya'nın Kepez ilçesinde Z.K. isimli kadın, erkek arkadaşı U.D. ile birlikte Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde oturduğu evine geldi.

CEZAEVİNDEN ÇIKAN ESKİ EŞ DEHŞET SAÇTI

Daireye giren Z.K. ve U.D., bir süredir cezaevinde olduğu öğrenilen Z.K.'nın eski eşi M.T. ile karşılaştı. 3 kişi arasında bir anda kavga çıkarken, M.T. eline geçirdiği bıçakla Z.K.'yı karın bölgesinden, U.D.'yi ise kolundan yaraladı. M.T. olay yerinden kaçarken, sesler üzerine aşağıya inen apartman sakinleri kadın ve erkek arkadaşını kanlar içerisinde buldu.

DURUMU AĞIR

112 Acil Çağrı Merkezi'ne olayın bildirilmesi üzerine adrese çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Apartman sakinleri, yaralı Z.K. ve U.D.'ye sağlık ekipleri gelene kadar pansuman yaparak kanamayı durdurmaya çalıştı. Yaralılar yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Karın bölgesinden aldığı çok sayıda bıçak darbesi ile yaralanan Z.K., Kepez Devlet Hastanesi'nde ameliyata alındı.

"ONLAR YOKKEN EVE GİRMİŞ"

Yaralılara ilk müdahaleyi yapan apartman sakinlerinden Gözde Beylik, "Bağırışlara çıktık, ağabey 'Yardım edin' diye bağırıyordu. Tampon yapıp, ambulansı çağırdık. Ambulans gelene kadar eşlik ettik. Kadın karnından, diğeri de kolunun altından yaralanmıştı. Çok kan kaybediyordu. Sadece adamın cezaevinde olduğunu, ölümle tehdit ettiğini söylediler. Onlar yokken eve girmiş, geldiklerinde de saldırmış üzerlerine" dedi.

Bülent Özkan ise, "Bağırış ve çığlık seslerini duyup binadan baktığımda 1 kişi aşağıya doğru kaçıyordu. Bir kişi de 'Bıçaklandım' diye bağırıyordu. Sonradan olay yerine gidip ambulansı aradık. Sonradan bir tane de kadının yaralı olduğunu gördüm" ifadelerini kullandı.

YAKALANMASI İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ve Kepez İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, M.D.'yi yakalamak için çalışma başlattı. Olay Yeri İnceleme ekipleri ise olayın yaşandığı daire içerisinde ve çevrede inceleme yaptı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
