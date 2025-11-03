Haberler

Antalya'da Bıçaklı Saldırı: Ali Haydar Özyıldırım Hayatını Kaybetti

Antalya'nın Kepez ilçesinde tanımadığı bir kişi tarafından bıçaklı saldırıya uğrayan 58 yaşındaki Ali Haydar Özyıldırım, hastanede hayatını kaybetti. Ailesi kornealarını bağışladı. Olayla ilgili 1 kişi tutuklandı.

Antalya'da yolda tanımadığı bir kişinin bıçaklı saldırısında ağır yaralanan Ali Haydar Özyıldırım tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Ailesi Özyıldırım'ın kornealarını bağışladı. Talihsiz adamın kuzeni "Gerçekten pisi pisine, yok yere hayattan koparıldı" dedi.

Antalya'nın Kepez ilçesi Ulus Mahallesi Gazi Bulvarı üzerinde bulunan Fatih Sultan Mehmet Parkı'nda önceki gün saat 12.00 sıralarında meydana gelen olayda park içerisindeki bankta alkol alan kimliği belirsiz bir şahıs kaldırımda yürümekte olan vatandaşlara saldırarak o sırada scooter ile ilerlemekte olan Ali Haydar Özyıldırım'a (58) bıçakla saldırmıştı. Bir anda karşısına çıkan ve kendisine bıçakla saldıran şahıs ile Ali Haydar Özyıldırım arasında kısa süreli boğuşma yaşanırken talihsiz adam aldığı bıçak darbeleri ile bir anda yere yığılmış, yardımına çevredeki vatandaşlar koşmuştu. Kimliği belirsiz şahıs olay sonrası bölgeden uzaklaşırken, olayın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine adrese gelen sağlık ekipleri bilinci kapalı olan ve ağır yaralı haldeki Ali Haydar Özyıldırım'ı ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı.

Hastanede hayatını kaybetti

Hastanede ameliyata alınan ve yoğun bakımda tedavisi devam eden Özyıldırım dün akşam saatlerinde doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kepez İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma ve Önleme Büro Amirliği ekipleri isminin Sedat Demirören olduğu tespit edilen şüpheli şahsı onlarca güvenlik kamerasından adım adım izini sürerek kısa sürede yakalarken, çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yolda yürüyüş yaptığı sırada tanımadığı bir kişinin bıçaklı saldırısı sonucu hayatını kaybeden Ali Haydar Özyıldırım'ın cenazesi Antalya Adli Tıp Kurumu morgunda ki işlemlerinin ardından ailesi ve yakınları tarafından teslim alındı. Ailesi talihsiz şekilde hayatını kaybeden Özyıldırım'ın kornealarını bağışlama kararı aldı. Adli Tıp Kurumu morgundaki işlemlerinin ardından Ali Haydar Özyıldırım'ın cenazesi toprağa verilmek üzere Çakırlar Mezarlığı'na götürüldü. Cenazenin alınması sırasında Ali Haydar Özdemir'in kızı Kader'in gözyaşlarına hakim olamadığı görüldü. Genç kızı yakınları teselli etti.

"Pisi pisine, yok yere hayattan koparıldı"

Olayı gerçekleştirerek talihsiz adamın hayatını kaybetmesine neden olan şahsın en ağır cezayı almasını istediklerini belirten Özyıldırım'ın kuzeni Mihriban Sarı, "Madde bağımlısı bir şahıs, kuzenimi bıçaklıyor. Orada kendini kaybetmiş şekilde parkta herkese bıçak sallayıp küfürler ediyormuş. Ardından kuzenimin üzerine saldırıyor ve kalbinden bıçaklıyor. Bu toplumun gerçekten kanayan bir yarası, kuzenim pisi pisine, hiç yok yere hayattan koparıldı. Çok kötü bir olay, polis ekipleri kısa sürede suçluyu yakaladı. Bu insanların rehabilite edilmesi gerekiyor. Artık sokakta yürüyemiyoruz, çok endişeliyiz. Bir kişiye can olsun diye kornealarını bağışladık. Kuzenim melek gibi, kimseye zararı olmayan, herkese yardım eli uzatan, yıllarca annesine bakan, hep onunla ilgilenen bir insandı. Sessiz, sakin birisiydi. Gerçekten pisi pisine gitti" dedi.

Kaçış anı güvenlik kamerasında

Öte yandan, elindeki bıçakla yoldan geçmekte olan tanımadığı 4 kişiye saldıran ve 1 kişinin ölümüne neden olan Sedat Demirören'in olay sonrası kaçış anları çevredeki işyerlerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, Demirören'in elinde bıçakla yolda rahat tavırlarla yürüdüğü görüldü. - ANTALYA

