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Antalya'da Asayiş Olaylarında Aydınlatma Oranı Yüzde 93,3

Antalya'da Asayiş Olaylarında Aydınlatma Oranı Yüzde 93,3
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Antalya Valisi Hulusi Şahin, 2024 yılı Aralık ayında il genelindeki asayiş olaylarına dair verileri paylaşarak, yüzde 93,3 aydınlatma oranına ulaşıldığını duyurdu. Uyuşturucu, kaçakçılık ve trafik denetimleriyle ilgili önemli rakamlar açıkladı.

Antalya Valisi Hulusi Şahin, 2024 yılı Aralık ayında Antalya genelinde güvenlik ve asayişe yönelik yürütülen çalışmalarda yüzde 93,3 aydınlatma oranına ulaşıldığını belirterek, asayiş, kaçakçılık, uyuşturucu ve trafik denetimlerine ilişkin rakamları açıkladı.

Antalya Valisi Hulusi Şahin, 2024 yılının Aralık ayına ilişkin güvenlik ve asayiş verilerini paylaştı. Şahin, il genelinde asayiş, kaçakçılık, uyuşturucu, siber suçlar ve trafik olaylarına yönelik yürütülen çalışmalarla ilgili rakamları açıkladı.

Asayişte yüzde 93,3 aydınlatma oranı

Vali Şahin, Aralık ayında Antalya'da 8 bin 1 asayiş olayının meydana geldiğini ve bunların yüzde 93,3'ünün aydınlatıldığını belirtti. Şahin, "3 bin 106 olay kişilere karşı, bin 634 olay malvarlığına karşı işlendi. 3 bin 789 aranan şahıs yakalandı, bunlardan 698'i tutuklandı. Ele geçirilenler arasında; 202 tabanca, 305 av tüfeği, 547 bin 600 TL değerinde ziynet eşyası ve 3 milyon TL değerinde döviz bulunuyor" diye konuştu.

Kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele

Vali Hulusi Şahin, Aralık ayında kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele kapsamında 199 operasyon düzenlendiğini ve 341 şüpheliye işlem yapıldığını belirterek, şöyle devam etti: "32 kişi tutuklanırken, 85 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.9 tabanca, 5 bin 25 litre ve 108 bin şişe kaçak içki, 11 milyon 805 bin adet boş makaron, 3.5 milyon TL suç geliri para ve 25 bin 206 adet kaçak eşya ele geçirildi". Vali Şahin, göçmen kaçakçılığına yönelik 8 operasyonda 12 organizatörün yakalandığını, bunlardan 3'ünün tutuklandığını kaydederek, şu ifadelere yer verdi: "87 düzensiz göçmen hakkında işlem yapıldı. Antalya'da toplam 109 bin 192 düzenli göçmen bulunuyor".

Uyuşturucuyla mücadelede 861 operasyon

Uyuşturucuya karşı düzenlenen 861 operasyonda bin 44 şüpheliye işlem yapıldığının da bilgisini veren Vali Şahin, 93 kişinin tutuklandığını açıkladı. Şahin, " 288 bin adet sentetik ecza, 61 kilo skunk, 15 kilo esrar, 2 kilo eroin ve 2.231 adet extacy ele geçirildi" dedi.

Trafik denetimleri ve kazalar

Aralık ayında yapılan trafik denetimlerinde 277 bin 534 sürücü kontrol edildiğini söyleyen Vali Şahin, 72 bin 800 ceza kesildiğini belirtti. Şahin, şöyle konuştu: "İl genelinde meydana gelen bin 531 trafik kazasında 4 kişi hayatını kaybetti, 970 kişi yaralandı. 36 korsan taşımacılık olayı tespit edildi".

Sahil güvenlik faaliyetleri

Sahil Güvenlik ekiplerinin Aralık ayında bin 366 saatlik görev süresiyle 337 tekne ve işletmeyi denetlediğini açıklayan Vali Hulusi Şahin, şöyle devam etti: "3 arama kurtarma görevi gerçekleştirildi, 2 kişi sağ olarak kurtarıldı. Çevre Kanunu'na muhalefetten bir tekneye 116 bin TL idari para cezası kesildi". - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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