Antalya'da Ağustos Ayında 11 Bin 278 Asayiş Olayı Gerçekleşti

Antalya'da, Ağustos ayında yapılan çalışmalarda 11 bin 278 asayiş olayı meydana geldiği, 4 bin 127 aranan şahsın yakalandığı ve uyuşturucuyla mücadele kapsamında 852 operasyon gerçekleştirildiği bildirildi.

Antalya Valisi Hulusi Şahin, İl Asayiş ve Güvenlik Toplantısı'nda Ağustos ayına ilişkin rakamları paylaştı. Kent genelinde 11 bin 278 olay meydana geldiğini ve bu olayların yüzde 96'sının aydınlatıldığını bildiren Şahin, olayların 4 bin 514'ünün kişilere karşı, bin 693'ünün malvarlığına karşı, 131'inin millete ve devlete karşı, bin 178'inin topluma karşı işlendiğini, 3 bin 762'sinin ise takibi gereken suçlar olduğunu söyledi.

Aynı dönemde 4 bin 127 aranan şahsın yakalandığını, 745'inin tutuklandığını belirten Şahin, yapılan çalışmalarda 159 tabanca, 36 kurusıkı tabanca, 145 av tüfeği, 2 bin 425 fişek, 21 çalıntı otomobil, 35 çalıntı motosiklet, 4 çalıntı elektrikli bisiklet, 1 milyon 774 bin 900 TL değerinde ziynet eşyası ve 103 bin 147 TL nakit para ele geçirildiğini aktardı. Ayrıca, il genelinde 3 bin 842 uygulama yapıldığını, bu kapsamda 1 milyon 704 bin 497 şahıs ve 1 milyon 651 bin 260 aracın sorgulandığını söyledi.

Kaçakçılık ve organize suçlar

Kaçakçılık, mali ve organize suçlarla mücadelede 126 operasyon yapıldığını açıklayan Şahin, bu kapsamda 193 şüpheliye işlem yapıldığını, 25'inin tutuklandığını belirtti. Mali suçlar kapsamında rüşvet suçundan 17 şüpheli hakkında işlem yapıldığını, bunlardan 8'inin tutuklandığını, organize suçlarla mücadele kapsamında silah ticareti nedeniyle 2, örgüt kurmak suçundan ise 10 kişinin tutuklandığını kaydetti.

Aramalarda 113 tabanca, 1.397 kilogram kaçak tütün ve nargile tütünü, 579 bin 240 makaron, 152 bin 506 litre kaçak alkol, 48 bin 45 litre etil alkol, 2 bin 600 litre kaçak akaryakıt, 13 tarihi eser, 4 bin 531 kaçak emtia ve 22 kaçak cep telefonu ele geçirildi.

Göçmen kaçakçılığı ve düzensiz göç

Göçmen kaçakçılığına yönelik 12 operasyonda 20 şüpheli organizatör hakkında işlem yapıldığını, 3'ünün tutuklandığını belirten Şahin, yakalanan 4 düzensiz göçmenin Döşemealtı GÖKSEM'e teslim edildiğini ifade etti. Mobil göç noktalarında ve ilçe birimlerinde 15 bin 586 yabancı uyruklunun sorgulandığını belirten Vali Şahin, bunlardan 48 Suriye uyruklu şahsa ikamet ettikleri illere dönmeleri için tebligat yapıldığını, 73 Suriyelinin geçici barınma merkezlerine sevk edildiğini, 36 farklı uyruktan kişinin ise sınır dışı edilmek üzere geri gönderme merkezine teslim edildiğini söyledi.

Antalya'da toplam 134 bin 894 yabancı uyruklu şahıs oturma ve çalışma izinli olarak ikamet ediyor. Kentte 29 bin 84'ü Rusya Federasyonu, 19 bin 851'i Kazakistan, 14 bin 945'i Ukrayna, 12 bin 61'i Kırgızistan, 7 bin 360'ı Endonezya vatandaşı olmak üzere toplamda 142 bin 297 düzenli göçmen bulunuyor.

Uyuşturucuyla mücadelede 852 operasyon

Narkotik suçlarla mücadele kapsamında 852 operasyon gerçekleştirildiğini söyleyen Şahin, 945 şüpheliye işlem yapıldığını, 77 kişinin tutuklandığını açıkladı. Operasyonlarda 17 kilo 243 gram esrar, 11 kilo 580 gram skunk, 6 kilo 116 gram metamfetamin, 978 gram kokain, 903 gram eroin, 632 gram bonzai, bin 54 ecstasy hap, 158 bin 530 sentetik ecza ve 158 kök kenevir bitkisi ele geçirildiğini aktardı. Ayrıca NARVAS projesi kapsamında 299 ihbar üzerine bin 15 uygulama yapıldığını belirtti.

Siber suçlar ve trafik olayları

Siber suçlarla mücadelede 63 operasyonda 272 şüphelinin yakalandığını, 149'unun tutuklandığını açıklayan Şahin, 17 şüphelinin ise arandığını söyledi.

Şahin, trafik denetimlerinde ise 464 bin 991 sürücünün kontrol edildiğini, 100 bin 738 idari para cezası uygulandığını, 3 bin 239 aracın trafikten men edildiğini, 2 bin 489 trafik kazasında 7 kişinin hayatını kaybettiğini, 2 bin 92 kişinin yaralandığını belirtti. Korsan taşımacılık kapsamında 42 araca, engelli park yerlerini ihlal eden 2 bin 245 araca cezai işlem uygulandığını kaydetti.

Sahil Güvenlik faaliyetleri

Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın ağustos ayında 3 bin 384 saat seyir icra ettiğini kaydeden Şahin, bin 800 gemi ve teknenin denetlendiğini, 315'ine yasal işlem yapıldığını söyledi. 12 bin 837 kişinin sorgulandığını, arama kaydı bulunan kimsenin çıkmadığını belirtti.

Ayrıca 6 arama kurtarma ve 5 tıbbi tahliye görevi gerçekleştirildiğini, 12 kişinin sağ kurtarıldığını, 2 kişinin ise cansız bedenine ulaşıldığını açıkladı. Çevre Kanunu'na muhalefetten 6 gemi ve tekneye 860 bin 644 TL idari para cezası uygulandığını da bildirdi. - ANTALYA