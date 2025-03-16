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Antalya'da 10 gündür kayıp fotoğrafçının cesedi balkonda bulundu

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Antalya'nın Manavgat ilçesinde otellerde fotoğrafçılık yapan 10 gündür kayıp olan İsmail Pul'un cesedi, evinin balkonunda bulundu. Yakınları tarafından kaybolduğu bildirilen Pul'un cansız bedeni, olay yeri incelemesi sonrasında Antalya Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Antalya'da otellerde fotoğrafçılık yaptığı öğrenilen ve kendisine 10 gündür ulaşılamayan şahıs evinin balkonunda ölü olarak bulundu. Olay, Manavgat ilçesi Bahçelievler Mahallesi 5034 sokak üzerinde bulunan bir apartmanda meydana geldi. Yakınlarının 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak Bahçelievler Mahallesi'nde ikamet etmekte olan İsmail Pul'dan bir süredir haber alınamadığını ve ulaşamadıklarını belirtmesi üzerine verilen adrese Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Manavgat Birimi, 112 sağlık ve Manavgat Emniyet Müdürlüğü ekiplerini sevk edildi. Verilen adrese gelen ekipler kapının açılmaması üzerine itfaiye merdiveni yardımıyla çıktıkları dairenin balkonunda İsmail Pul'un cansız bedeni ile karşılaştı.

Antalya'da 10 gündür kayıp fotoğrafçının cesedi balkonda bulundu

EŞİNDEN AYRILDIĞI İÇİN BUNALIMDAYDI

Uzun süredir balkonda olduğu düşünülen ve çürümeye yüz tutmuş ceset nedeniyle ekipler çalışmakta zorlanırken İsmail'in Pul'un cansız bedeni savcılık ve Olay Yeri İnceleme ekibinin çalışmasının ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olay yerine gelen bir arkadaşı, otellerde fotoğrafçılık yapan İsmail Pul'dan 10 gündür haber alamadıklarını, telefonlarına bakmadığını, eşinden ayrılmasının ardından bunalıma girdiğini belirtti.

Antalya'da 10 gündür kayıp fotoğrafçının cesedi balkonda bulundu
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıErdal_19:

hap ot işidir tavuk kakülü gibi saç baş ne olduğu belirsiz

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Haber YorumlarıLeven Ergün:

SIKINTILI HERYER HERKES

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Haber Yorumlarısade vatandaş:

Allah rahmet eylesin rahmetli amerikadaki mohikan yerlilerine benziyor

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