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Annesinin iple boğduğu 3,5 yaşındaki çocuğun ölümünde mide bulandıran detaylar

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Zonguldak'ta annesinin iple boğduğu ortaya çıkan 3,5 yaşındaki Efe Mahmut Kalfa'nın ölümünde mide bulandıran detaylar ortaya çıktı. Anne ifadesinde, "Eşim, kardeşimle ilişki videolarını bana izletiyordu. Sil dedikçe 'hatıra kalsın' diyerek silmiyordu." dedi. Baba hakkında "Reşit olmayanla cinsel ilişki" suçundan işlem başlatıldı.

Zonguldak'ın Kilimli ilçesi Belediye Sitesi Mahallesi'nde dün kan donduran bir olay yaşandı. Hal Caddesi'ndeki 3 katlı bir evin en alt katında çöp atmak için dışarı çıkıp eve dönen Cansever Kalfa (23), 3,5 yaşındaki oğlu Efe Mahmut Kalfa'yı boğazına ip dolanmış halde bulduğunu söyleyerek komşularından yardım istedi. Eve gelen üst komşu çocuğun boğazındaki eşofman ipini bıçakla kesse de küçük çocuk hayatını kaybetti. Cansever Kalfa ile eşi M.K. olayın ardından ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Annesinin iple boğduğu 3,5 yaşındaki çocuğun ölümünde mide bulandıran detaylar

"KARDEŞİMLE İLİŞKİ VİDEOLARINI BANA İZLETİYORDU"

Cansever Kalfa, oğlunu boğarak öldürdüğünü itiraf etti. Kalfa ifadesinde, mayıs ayında eşi M.K. ile kız kardeşinin aralarındaki ilişkiyi öğrendiğini ve bunu kabullenemediğini söyledi. Kalfa, "Eşim, kardeşimle ilişki videolarını bana izletiyordu. Sil dedikçe 'hatıra kalsın' diyerek silmiyordu. Mayıs ayından beri bunu içerliyorum." dedi.

Annesinin iple boğduğu 3,5 yaşındaki çocuğun ölümünde mide bulandıran detaylar

"BİR ANDA GÖZÜM DÖNDÜ"

Olay gününü anlatan Kalfa, "Kalkıp, kahvaltı yaptık. Rutin ev işlerini yaptım. Çocuğumun uykusu geldiğini fark ettim, beşiğine yatırdım. Sonra nereden geldiğini bilmediğim bir ip gördüm. Bir anda gözüm döndü, çocuğumun boğazına ipi doladım. Düğüm atıp atmadığımı hatırlamıyorum. Sıkıca doladığımı hatırlıyorum. Sonra çözmeye çalıştım ama çözemedim. Ambulansı da çağırdım." ifadelerini kullandı.

"ANNE" TUTUKLANDI

Cansever Kalfa çıkarıldığı mahkeme tarafından "Altsoya karşı kasten öldürme" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Annesinin iple boğduğu 3,5 yaşındaki çocuğun ölümünde mide bulandıran detaylar

BABAYA "REŞİT OLMAYANLA İLİŞKİ" SUÇUNDAN İŞLEM

Öte yandan, ilişki iddiasını araştıran ekipler, ölen çocuğun babası M.K'nin, C.Ç. (17) ile 3 yıldır ilişkisi olduğunu belirleyerek, "Reşit olmayanla cinsel ilişki" suçundan işlem başlattı. M.K'nin mayıs ayından beri bu suçlamayla süren soruşturması olduğu öğrenildi.

KÜÇÜK ÇOCUK SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Otopsi işlemleri tamamlanan Efe Mahmut Kalfa'nın cenazesi, babasının ailesine teslim edildi. Küçük çocuğun cenazesi bugün ikindi vakti Bartın'ın Akmanlar köyünde kılınacak namazla toprağa verildi.

Annesinin iple boğduğu 3,5 yaşındaki çocuğun ölümünde mide bulandıran detaylar

Annesinin iple boğduğu 3,5 yaşındaki çocuğun ölümünde mide bulandıran detaylar
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Çağla Taşçı - 3.Sayfa
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Yorumlar (3)

Haber Yorumlarıisa yatar:

Bunların hak ettiği cezayı müşrikler veremez.bunların cezasını Allah verecek hemde eksiksiz şekilde.

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Haber YorumlarıSalih Kurt:

Mayıs ayından beri soruşturma sürüyormuş.

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Haber YorumlarıZİYA BAŞKAN:

Nasıl bir millet olduk ya 3:30 yaşındaki çocuğu bu ara öldürüyoruz

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