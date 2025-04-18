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Annesini toprağa veren Tarkan'dan imamın teklifine ret

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Geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden ünlü şarkıcı Tarkan'ın annesi Neşe Tevetoğlu, Maltepe Mezarlığı'nda toprağa verildi. Tören sırasında oldukça duygusal anlar yaşayan Tarkan'a annesini toprağa vereceği sırada imamdan 'Mezara girmek istiyor musunuz?' sorusu soruldu. Tarkan bu teklife "Yok" cevabını verdi.

Bir süredir tedavi gördüğü hastanede geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Tarkan'ın annesi Neşe Tevetoğlu için Maltepe Cumhuriyet Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Neşe Tevetoğlu'nun naaşı Maltepe Mezarlığı'nda toprağa verildi.

GÖYAŞLARINA HAKİM OLAMADI

Sevenleri ve yakınları tarafından yalnız bırakılmayan Tarkan gözyaşlarına hakim olamadı. Annesinin tabutunu omzunda taşıyan Tarkan, annesinin mezarının başında beklediği sırada duygusal anlar yaşadı.

Annesini toprağa veren Tarkan'dan imamın teklifine ret

ANNESİNİN MEZARINA GİRMEDİ

Annesi Neşe Tevetoğlu'nu toprağa vereceği sırada Tarkan'a, imamdan "Tarkan Bey mezarlığın içine girmek istiyor musunuz?" soru geldi. Tarkan ise bu teklife "Yok" cevabını verdi.

Annesini toprağa veren Tarkan'dan imamın teklifine ret

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Annesini toprağa veren Tarkan'dan imamın teklifine ret
Kaynak: Haberler.com / Abdullah Karlıdağ - 3.Sayfa
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Yorumlar (13)

Haber YorumlarıGerçekacıdır:

Nasıl yok. Cenazeyi, kabirdeki son duruş pozisyonuna evladı getirir. ve etrafına toprakları koyar. nasıl evlatsın?

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Haber YorumlarıAtarokkalomi osunç:

Zamanı gelince girer, imam acele etmiş biraz.

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Haber Yorumlarımühendis:

Bu da haber mi? Adamı rahat bırakın. Size ne mezara girmiş veya girmemiş.

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Haber YorumlarıZafer Ozkan:

Allah nasip etmez iste son görevini..

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Haber YorumlarıPoyraz:

Niye korkmuşmu

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Haber YorumlarıKara Murat:

Kimileri evlat doğurur kimileride bunun gibilerinini. Yapacak birşey yok. Ne ekti ise onu biçmiş.

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Haber Yorumlarıgolebicemarti golebicemarti:

Evladı yoksa, hasta, engelli, yaşlı vs. ise ne olacak? Saygılarımla.

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Haber YorumlarıAlkan Karaoglu:

çamur olur üstü girermi hiç

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Haber YorumlarıTng Trk:

Yapamamış demek ki. neyi zorluyorsunuz???

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Haber YorumlarıErkan Arslan:

Böylece Öz Evladı olmadığı Kesinlesti Zaten Güneş Gözlüğü Havalı Havalı Tavırlar Törene Çok kişide Katılmamış Nerede O TeleVole Maymuncuklarimiz Tarkanla Selfieler Cektirirdiler

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