Annesini toprağa veren Tarkan'dan imamın teklifine ret
Geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden ünlü şarkıcı Tarkan'ın annesi Neşe Tevetoğlu, Maltepe Mezarlığı'nda toprağa verildi. Tören sırasında oldukça duygusal anlar yaşayan Tarkan'a annesini toprağa vereceği sırada imamdan 'Mezara girmek istiyor musunuz?' sorusu soruldu. Tarkan bu teklife "Yok" cevabını verdi.
Bir süredir tedavi gördüğü hastanede geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Tarkan'ın annesi Neşe Tevetoğlu için Maltepe Cumhuriyet Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Neşe Tevetoğlu'nun naaşı Maltepe Mezarlığı'nda toprağa verildi.
GÖYAŞLARINA HAKİM OLAMADI
Sevenleri ve yakınları tarafından yalnız bırakılmayan Tarkan gözyaşlarına hakim olamadı. Annesinin tabutunu omzunda taşıyan Tarkan, annesinin mezarının başında beklediği sırada duygusal anlar yaşadı.
ANNESİNİN MEZARINA GİRMEDİ
Annesi Neşe Tevetoğlu'nu toprağa vereceği sırada Tarkan'a, imamdan "Tarkan Bey mezarlığın içine girmek istiyor musunuz?" soru geldi. Tarkan ise bu teklife "Yok" cevabını verdi.