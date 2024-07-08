Üye Girişi
Haberler

Annesini cenaze evinde katletmişti! İşte 16 yaşındaki katil zanlısının savunması

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'da cenaze evinde annesi 44 yaşındaki Melek Baştürk'ü 5 kurşun sıkarak öldüren 16 yaşındaki V.S.K'nin görülen davadaki ifadeleri şoke etti. Olayın öncesinde annesiyle tartıştıklarını belirten zanlı, "Annem bu sırada çantasından silah çıkardı ve bana doğrulttu. Elinden almaya çalıştım, arbede oldu. Silah benim elimdeydi ama sonra ne oldu bilmiyorum. Annemi koltukta vurulmuş halde görünce sinir krizi geçirdim" dedi.

Samsun'un Ayvacık İlçesi'nde 1996 yılında başkasıyla resmi nikahlı olan Kenan K., Melek Baştürk'ü kaçırıp dini nikah kıydı. Çift, 2021'de ise anlaşamadıkları gerekçesiyle ayrıldı. Bir süre sonra Baştürk, tanıştığı N.T. ile dini nikah kıydı. Melek Baştürk, N.T.'nin yanına yerleşmek istedi. Bunu öğrenen Kenan K. ile Baştürk tartıştı. Melek Baştürk, 19 Temmuz 2023'te sözlü şiddete maruz kaldığı iddiasıyla emniyete gidip, uzaklaştırma kararı talep etti.

"BU ADAM BANA BİR HİLE YAPACAK"

27 Temmuz günü Melek Baştürk, kızı Ö.A. (21) ile birlikte Kenan K.'nin yaşamını yitiren üvey kardeşi Celal K.'nin cenazesine gitti. Melek Baştürk dini nikahlı olduğu N.T.'ye, "Yine bir plan var bakalım. Kenan K. yüz kere aradı, bu adam bana bir hile yapacak" mesajını attı. N.T. ise kızı Ö.A.'nın yanından ayrılmaması konusunda Baştürk'e telkinde bulundu.

ANNESİNE MUTFAKTA 5 KURŞUN

Baştürk ile Kenan K.'nin çocukları V.S.K., otomobille annesinin bulunduğu cenaze evine geldi. V.S.K., tartıştığı annesini cenaze evinin mutfağında tabancayla ateş edip, 5 kurşunla vurarak öldürdü. V.S.K., aynı gün jandarmaya gidip teslim oldu. Karakola giden Kenan K. de jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Sevk edildikleri adliyede hakimliğe çıkarılan 2 şüpheliden V.S.K. tutuklandı, babası ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İDDİANAME HAZIRLANDI

Çarşamba Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma tamamlanarak iddiana hazırlandı. İddianamede, V.S.K. hakkında 'Tasarlayarak kadına karşı kasten öldürme suçundan' ağırlaştırılmış müebbet, babası Kenan K. ile kendisini rahatsızlandığı sırada hastaneye götüren iş ortağı H.A.U. (59) hakkında ise 'Azmettirme' ile 'Tasarlayarak kadına karşı kasten öldürme' suçlarından ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle iddianame hazırlandı. İddianame, Çarşamba Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

"KENDİSİNİ SUÇTAN KURTARMAYA YÖNELİK OLDUĞU ANLAŞILMAKTADIR"

İddianamede, "V.S.K.'nin annesini öldürme motivasyonuna babasının azmettirmesi sonucu ulaştığının değerlendirildiği, olay günü Celal K.'nin cenazesinin defnedilmesi, Kenan K.'nin kardeşinin cenazesi esnasında rahatsızlanmasının hayatın olağan akışına uygun olması, Kenan'ın rahatsızlandığı bahanesiyle Ö.A.'nin annesinin yanından uzaklaştırılması, N.T. ile Melek arasındaki yazışmalar karşısında Kenan K.'nin rahatsızlandığını öne sürerek hem kızı Ö.A.'yı yanına çektiğinin, hem de kendisini suçtan kurtarmaya çalıştığının ve cinayeti yukarıda anlatıldığı şekilde bir plan dahilinde V.S.K.'ye işlettiğinin, bu doğrultuda harekete geçen V.S.K.'nin planın icrasına sadık kalıp, eylemini kararlılıkla sürdürdüğünün, bu şekilde eylemin tasarlanarak işlendiğinin değerlendirildiği, bu suretle V.S.K.'nin atılı suçu işlediğine dair yeterli şüphe oluşturacak delil elde edildiği anlaşılmakta" ifadeleri de yer aldı.

SAVCILIKTAKİ İFADESİNİ KABUL ETMEDİ

Kenan K. ve Melek Baştürk'ün kızı Ö.A.'nın savcılıkta verdiği ifadede, "Annem, babamın kendisini zorla eve götürmeye çalıştığını, babamın kendisini öldüreceğini düşündüğünü belirterek, müracaatta bulundu ve uzaklaştırma kararı talep etti. Dükkan önünde beklerken V.S.K. bana, 'Babam annemin kafasına mermi sıkmamı söyledi, ara sokakta bulsaydım sıkacaktım' dedi. Ardından evlere dağıldık" derken, duruşmada verdiği ifadede ise "Savcılıkta alınan beyanlarımı kabul etmiyorum. N.T.'nin baskısı ve etkisiyle verilmiştir" diye konuştu.

"BABAMIN YANINA GİDİYORUZ DEDİM"

Davanın ilk duruşması görüldü. Duruşmada savunma yapan tutuklu sanık V.S.K., "Annemin yanına odaya girdim, biriyle telefonda görüşüyordu. N.T. ile görüştüğünü düşündüm ve 'Sen hala o adamla mı görüşüyorsun?' deyip, telefonunu istedim. O da bana 'Kiminle istersem görüşürüm, defol git sana mı soracağım' dedi. Kolundan tutup, 'Babamın yanına hastaneye gidiyoruz' dedim, o da beni itti. Annem bu sırada çantasından silah çıkardı ve bana doğrulttu. Elinden almaya çalıştım, arbede oldu. Silah benim elimdeydi ama sonra ne oldu bilmiyorum. Annemi koltukta vurulmuş halde görünce sinir krizi geçirdim. Ne yaptığımı bilmez şekilde camiye kadar kaçtım. Orada beni Y.U. görüp, babamın arkadaşına haber vermiş. Beni olduğum yerden alıp, jandarmaya götürdüler. Bana kimse yardım etmedi, azmettirmedi. Diğer sanıkların olayla ilgisi yoktur" dedi.

"MELEK'İ ÖLDÜRTMEM SÖZ KONUSU DEĞİL"

Duruşmada savunma yapan ve tutuksuz sanık Kenan K., "Biz hastaneye gidip geldikten sonra bir kalabalık gördüm. Jandarma bana eşimin vurulduğunu söyledi, olaydan da bu şekilde haberim oldu. Oğlum benim aracımı nasıl aldı bilmiyorum. Ben eşimle N.T. arasında gönül ilişkisi olduğunu olay yaşanana kadar bilmiyordum. Kimse bana böyle bir olaydan bahsetmedi. Eşim benim için uzaklaştırma kararı alınca N.T.'yi aradım. Eşimin, İzmir'den gelince geçimsizlik yaptığını söyledim. Onunla veya başka biriyle görüşüp görüşmediğini söylediğimde ise "Sen benim ağabeyimsin, o da benim bacım" deyip, çocuklarının üzerine yemin etti. Ben varlıklı biriyim. iddianamede yazıldığı gibi bir kısım araba vesaire sahiplenmek için Melek'i öldürtmem söz konusu değil. Beraatimi talep ediyorum" diye konuştu.

Mahkeme heyeti, tanık ve sanıkları dinledikten sonra duruşmayı erteledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / 3.Sayfa

Ayvacık Samsun Hukuk 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

SHP, 14 yıl sonra yeniden kuruldu! Tüm gözler Kılıçdaroğlu'nun üzerinde

SHP, 14 yıl sonra yeniden kuruldu! Tüm gözler Kılıçdaroğlu'nun üzerinde

 ATM'lere yeni işlem menüsü geldi: Bunu yapanın kartına el konulacak

ATM'lere yeni işlem menüsü geldi: Bunu yapanın kartına el konulacak

 Elde kalanları da sattı! Türk medyasında 45 yıllık Aydın Doğan dönemi tamamen bitti

Elde kalanları da sattı! Türk medyasında 45 yıllık Aydın Doğan dönemi tamamen bitti

Bakmadan Geçme

İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 8-9 Temmuz 2024 İzmir su kesintisi listesi! Mücahit Can Akçay kimdir? Mücahit Can Akçay hangi takımda oynuyor? İSKİ İstanbul su kesintisi: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 8-9 Temmuz Mayıs 2024 İstanbul su kesintisi listesi! Beşiktaş, Ciro Immobile ile anlaştı mı? Immobile İstanbul'a geldi mi? Beşiktaş ile kaç yıl anlaştı? ASAT Antalya su kesintisi: Antalya'da sular ne zaman gelecek? 8-9 Temmuz 2024 Antalya su kesintisi listesi! Ücretli öğretmenlik başvuruları başladı mı? Ücretli öğretmenlik başvurusu şartları neler? ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 8-9 Temmuz 2024 Ankara su kesintisi listesi! Diyarbakır ve Mardin afet bölgesi mi ilan edildi? Diyarbakır ve Mardin neden afet bölgesi ilan edildi? Muğla'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde? Muğla'da nerede deprem oldu? 9 Temmuz Salı 2024 Günlük Burç Yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! 9 Temmuz burç yorumları nedir? CANLI maç izle! (TÜM MAÇLAR) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 8 Temmuz EURO 2024 günün maçları nereden izlenir? Ekrem İmamoğlu winner ceketi olayı ne? Ekrem İmamoğlu hangi ceketi giydi? Winner ceket nedir? Winner ceket neden gündemde? Kimler winner ceket giydi? Parkinson hastalığı nedir? Hastalığın ilk belirtileri nelerdir? Parkinson hastalığı kimlerde görülür? Filenin Sultanları Paris Olimpiyatları'nda kimlerle oynayacak? A Milli Voleybol Takımı kadrosunda kimler var? Filenin Sultanları maç takvimi!
Mourinho'dan Erdoğan'ı üzecek sözler

Mourinho'dan Erdoğan'ı üzecek sözler
500

Yorumlar (7)

Buğra Er:

Tek suçlu. Kadın

24
40
yanıtYanıtla
Cafer KILIÇ:

Hain evlat

46
5
yanıtYanıtla
Tandogan Dogan:

bu yalana kim inanir

43
2
yanıtYanıtla
Orhan ŞENGÜL:

Biz anamıza sesimizi yükseltmezdik. Ama bu annemizin bizi yetiştirme sanatıydı. Annelik herkese nasip olmamalı. Anne adaylarına evlat yetiştirme eğitimi verilmeli.

13
6
yanıtYanıtla
Abdullah Atik:

Silalhlar cirit artıyor canım Türkiyem texasa dönmüş ..

9
0
yanıtYanıtla
Anıl Razgrat:

bu kadın resmi evli iken nasıl başka bir erkeğe kaçmış. adam nikahı vermedikten sonra kaçan adamla evliliği dini olarakta resmi olarakta meşru sayılmaz

1
0
yanıtYanıtla
ARSLANOĞLU Hakan:

Bugünkü Anadolu ağlayan Ana dolu..

0
0
yanıtYanıtla
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title