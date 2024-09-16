Anne Yüksel Güran'ın görüntüleri sonrası herkes aynı soruyu soruyor: Narin neyi biliyordu?

Diyarbakır'da kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin Güran'ın cinayet soruşturmasında sır perdesi henüz aralanamadı. Katil ya da katilleri bulmak için her durumu değerlendiren uzmanlar, anne, ağabey ve amcanın olduğu tutuklu sanıkların ifadelerine başvururken özellikle aile üyelerinin verdiği çelişkili ifadeler Türkiye gündeminde deprem etkisi yaratıyor.

HAFTALAR SONRA ORTAYA ÇIKTI

Narin'in annesi Yüksek Güran ile ilgili haftalar sonra ortaya çıkan bir detay ise büyük ses getirecek cinsten. Narin'in Diyarbakır'daki köylerinde kaybolmasından 3 gün sonra Gülistan Doku'nun ailesinin yaptığı ziyarette kaydedilen bir an haftalar sonra gündem oldu.

"NARİN'İN ANNESİ DE BU HALE DÜŞMESİN"

Tunceli'de kaybolan ve 4,5 yıldır haber alınamayan Gülistan Doku'nun ablası Aygül Doku, anne Yüksel Güran'a sarılarak ağlarken "Gülistan'ımız 4 yıldır yok, karanlıkta kaldı. Şuramıza alev düştü. Narin'in annesi de bu hale düşmesin diye herkesi Narin'i aramaya davet ediyoruz" diye konuşmuştu.

"NE OLUR KIZIMI BIRAKIN, NE OLUR BİR KÖŞEYE ATIN"

Söz konusu ziyaret sırasında anne Güran'ın söylemiş olduğu ifadeler herkesin dikkatini çekti. Dikkatli kullanıcıların sosyal medyadan paylaştığı görüntülerde annenin şu ifadeleri kullandığı görüldü; "Narin karanlıkta kalmasın. Gülistan'ın ailesi yanmış biz de yanmayalım. Kimseler yanmasın. Ne olur kızımı bırakın, ne olur bir köşeye atın. Ne olur benim kızıma göstermeyin. Kızım biliyor, dayanamıyor."

VİDEOYU İZLEYEN HERKES AYNI SORUYU SORUYOR

Türkiye'yi yasa boğan 8 yaşındaki Narin'in annesi Yüksel Güran'ın haftalar sonra ortaya çıkan görüntülerde sarf ettiği "Kızım biliyor, dayanamıyor" cümlesi ise kısa sürede büyük ses getirdi. Videoyu izleyen yüzlerce kişi "Narin ne biliyordu?" sorusunu yöneltti.