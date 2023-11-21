Manisa'nın Salihli ilçesinde oturdukları binanın asansöründe ölü bulunan Devrim Güler ile kızı Doğa Etyemez'in katili olan komşuları Atalay Yüksel, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Katil zanlısı, ifadesinde gönül ilişkisi kurmak istediği ancak izin alamadığı için anne ve kızı öldürdüğünü itiraf etti.

Anne ve kızı öldüren katil komşu tutuklandı

Katil zanlısının ifadesine ulaşıldı

Anne ve kızın katili cani komşuları çıktı

Anne ve kızı toprağa verilirken, katil ise cezaevine gönderildi

Anne ve kızı telle boğarak öldürmüş

MANİSA - Manisa'nın Salihli ilçesinde oturdukları binanın asansöründe ölü bulunan Devrim Güler ile kızı Doğa Etyemez'in katili olan komşuları Atalay Yüksel, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Anne ve kızını canice öldüren Atalay Yüksel ifadesinde Devrim Güler ile gönül ilişkisi kurmak istediğini ancak Güler'in kızı Doğa Etyemez'in buna izin vermediğini bu nedenle de önce Doğa'yı ardından da eve gelen annesi Devrim Güler'i öldürdüğünü itiraf etti.

Salihli'nin Kocaçeşme Mahallesi 63 Sokak'taki apartmanda meydana gelen olayda, apartmanda oturan Devrim Güler ile kızı Doğa Etyemez'in asansörde cenazeleri bina sakinleri tarafından bulundu. Olayın ardından çok yönlü soruşturma başlatan Salihli Cumhuriyet Başsavcılığı, anne ve kızının telle boğularak öldürüldüğünü tespit etti. Yapılan araştırma neticesinde katil zanlısının Devrim Güler'in alt komşusu olan Atalay Yüksel olduğu tespit edildi.

Kızı gönül ilişkisini öğrenince tartışmış

Olaydan sonra önce trenle İzmir'e, oradan da uçakla Ankara'ya kaçan Yüksel, dün akşam saatlerinde yakalanarak Salihli'ye getirildi. Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde suçunu itiraf eden Yüksel, ardından Adliye'ye sevk edildi. Yüksel'in ifadesinde Devrim Güler ile gönül ilişki yaşamak istediği bunu duyan kızı Doğa Etyemez'in olaydan haberdar olması üzerine evde kavga çıktığı öğrenildi.

Yüksel'in "Doğa'nın bu olayı öğrenmesi üzerine eve çıktım ve tartışmaya başladım. Tartışma sonucunda Doğa'yı telle boğarak öldürdüm. Bu olay 01.30 sırlarında yaşandı. Ben bu arada evde bekledim. Yaklaşık 2 sonra Devrim Güler eve geldi. Sonra onu da telle boğarak öldürdüm. Olay apartmanın ikinci katında yaşandı. Olaydan sonra her ikisinin de cesedini asansöre koydum ve asansörü 4'üncü kata gönderdim. Sonra sabah bilet alarak trenle önce İzmir'e, ardından yine bilet alarak uçakla Ankara'ya gittim" dediği öğrenildi.

Salihli'de cinayete kurban giden anne kız toprağa verildi

Salihli'nin Kocaçeşme Mahallesi'nde alt komşuları tarafından telle boğularak öldürülen fabrika işçisi ve 3 çocuk annesi Devrim Güler ile üniversiteye hazırlanan kızı Doğa Etyemez, toprağa verildi. Salihli'nin Kocaçeşme Camiinde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Devrim Güler ile kızı Doğa Etyemez'in cenazeleri Karaağaç Mezarlığı'na defnedildi.

Cenaze de anne ve kızının yakınları gözyaşlarına boğuldu.