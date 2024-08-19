Anne ve babasının doktora götürmek yerine vitaminlerle tedavi etmeye çalıştığı 12 yaşındaki kız, hayatını kaybetti
Teksas'ta 12 yaşındaki Miranda Sipps, ebeveynlerinin dört gün boyunca vitaminlerle tedavi etmeye çalıştığı gizemli yaralanmalar sonucu öldü. Annesi Denise Balbaneda ve üvey babası Gerald Gonzalez, kızı zamanında hastaneye götürmedikleri için tutuklandı. Şerif David Soward, çiftin durumu gizlemeye çalıştığını söyledi. Miranda solunum sıkıntısı çekince yardım çağrıldı, ancak kurtarılamadı. Ölüm nedeni henüz bilinmiyor, otopsi raporu bekleniyor. Soruşturma devam ediyor.
12 yaşındaki Teksaslı Miranda Sipps, dört gün boyunca ebeveynlerinin vitaminlerle tedavi etmeye çalıştığı gizemli yaralanmaların ardından günü hayatını kaybetti.
Atascosa İlçe Şerif Ofisi'ne göre, Miranda solunum sıkıntısına girdiğinde annesi yardım çağırdı ve kız hastanede öldü. Annesi Denise Balbaneda ve üvey babası Gerald Gonzalez, Miranda'yı zamanında doktora götürmedikleri gerekçesi ile tutuklandı.
Şerif David Soward, çiftin kızın durumuna dikkat çekmek istemedikleri için yardım çağırmadıklarını belirtti. Miranda'nın yaralanmalarının nedeni açıklanmadı.
Yetkililer, kızın Perşembe akşamı ciddi yaralanmalar yaşadığını tespit etti. Ebeveynler, kız tepkisiz olmasına rağmen 911'i aramadı ve sadecevitaminlerle tedavi etmeye çalıştı.
Soward, "Miranda'yı sağlığına kavuşturabileceklerini düşündüler," dedi. Kızın dört gün boyunca sadece minimal hareketler yapabildiğini ekledi.
Balbaneda ve Gonzalez, ihmal yoluyla çocuğa ciddi zarar vermekten tutuklandı. Soruşturma, otopsi raporu beklenerek devam ediyor.