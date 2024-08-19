Üye Girişi
Haberler

Anne ve babasının doktora götürmek yerine vitaminlerle tedavi etmeye çalıştığı 12 yaşındaki kız, hayatını kaybetti

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Teksas'ta 12 yaşındaki Miranda Sipps, ebeveynlerinin dört gün boyunca vitaminlerle tedavi etmeye çalıştığı gizemli yaralanmalar sonucu öldü. Annesi Denise Balbaneda ve üvey babası Gerald Gonzalez, kızı zamanında hastaneye götürmedikleri için tutuklandı. Şerif David Soward, çiftin durumu gizlemeye çalıştığını söyledi. Miranda solunum sıkıntısı çekince yardım çağrıldı, ancak kurtarılamadı. Ölüm nedeni henüz bilinmiyor, otopsi raporu bekleniyor. Soruşturma devam ediyor.

12 yaşındaki Teksaslı Miranda Sipps, dört gün boyunca ebeveynlerinin vitaminlerle tedavi etmeye çalıştığı gizemli yaralanmaların ardından günü hayatını kaybetti.

Atascosa İlçe Şerif Ofisi'ne göre, Miranda solunum sıkıntısına girdiğinde annesi yardım çağırdı ve kız hastanede öldü. Annesi Denise Balbaneda ve üvey babası Gerald Gonzalez, Miranda'yı zamanında doktora götürmedikleri gerekçesi ile tutuklandı.

Şerif David Soward, çiftin kızın durumuna dikkat çekmek istemedikleri için yardım çağırmadıklarını belirtti. Miranda'nın yaralanmalarının nedeni açıklanmadı.

Yetkililer, kızın Perşembe akşamı ciddi yaralanmalar yaşadığını tespit etti. Ebeveynler, kız tepkisiz olmasına rağmen 911'i aramadı ve sadecevitaminlerle tedavi etmeye çalıştı.

Soward, "Miranda'yı sağlığına kavuşturabileceklerini düşündüler," dedi. Kızın dört gün boyunca sadece minimal hareketler yapabildiğini ekledi.

Balbaneda ve Gonzalez, ihmal yoluyla çocuğa ciddi zarar vermekten tutuklandı. Soruşturma, otopsi raporu beklenerek devam ediyor.

Anne ve babasının doktora götürmek yerine vitaminlerle tedavi etmeye çalıştığı 12 yaşındaki kız, hayatını kaybetti

Anne ve babasının doktora götürmek yerine vitaminlerle tedavi etmeye çalıştığı 12 yaşındaki kız, hayatını kaybetti

Kaynak: Haberler.com / Abdullah Teymur - 3.Sayfa

Amerika Birleşik Devletleri Otopsi Teksas Teksas Aile İçi Şiddet Hukuk 3.Sayfa Dünya Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Truva filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Truva filmi ne zaman, nerede çekildi? Son Hava Bükücü filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Son Hava Bükücü filmi ne zaman, nerede çekildi? Ofsayt ne demek? Futbolda ofsayt nedir? Ofsayt olunca ne olur? Ofsayt nasıl olur? Süper Loto sonuçları açıklandı mı? 19 Ağustos Süper Loto kazanan numaralar neler? Süper Loto sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır? 19 Ağustos 2024 On Numara çekiliş sonuçları açıklandı mı? On Numara sonuçları saat kaçta? On Numara CANLI izle! Bugün kazanan numaralar neler? Merkez Bankası Ağustos ayı faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? TCMB faiz kararı ne olacak? MINECRAFT'A NEDEN GİRİLMİYOR? Minecraft'a ne oldu? 19 Ağustos son dakika gelişmesi... Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 19 Ağustos AFAD ve Kandilli deprem listesi! 19 Ağustos Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? Minecraft çöktü mü? Minecraft açılmıyor ne yapmalıyım? 19 Ağustos Minecraft çöktü mü? Roblox ne zaman açılacak? 20 Ağustos Salı Roblox açılır mı? Roblox neden engellendi? Roblox ile ilgili son gelişmeler... Bolu dağı tüneli ne zaman açılacak? Bolu Dağı tüneli neden kapalı? Ceviz ağacının altında neden oturulmaz? Ceviz ağacının altında neden oturulmamalı? Dilan Polat serbest mi bırakıldı? Dilan Polat hapisten çıktı mı? S Sport Plus ücretsiz mi? S Sport Plus CANLI izle! (LUGANO- BEŞİKTAŞ) S Sport 4K canlı maç izle! S Sport Plus nereden izlenir? Gelinim Mutfakta bugün çeyrek altını kim kazandı? 19 Ağustos Pazartesi çeyrek altını hangi gelin aldı? Engin Polat'ın annesi kim? Şükran Polat kimdir, kaç yaşında? Dilan Polat ne zaman tutuklandı? Dilan Polat neden cezaevine girdi? Engin Polat davası ne oldu? Engin Polat hapisten çıkacak mı, tahliye olacak mı? Engin Polat Dilan Polat davası son durum! Dilan Polat kimdir? Dilan Polat kaç yaşında, nereli? Dilan Polat'ın hayatı ve kariyeri... Engin Polat hapisten çıktı mı? Engin Polat'ta cezaevinden çıkacak mı?
title