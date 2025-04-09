Kızını boynunu kırarak öldürdü, bileklerini kesip intihar süsü verdi

Samsun'un Atakum ilçesine bağlı Esenevler Mahallesi'nde saat 03.30 sıralarında kan donduran bir olay yaşandı. İddiaya göre; Sakarya İlkokulu'nda Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik (PDR) Öğretmeni olan Tuba Bahar Günaydın (34) ile annesi Sultan Günaydın (59) arasında tartışma çıktı.

BOYNUNU KIRIP ÖLDÜRDÜ, İNTİHAR SÜSÜ VERDİ

Tartışmanın büyümesiyle anne ve kızı arasında evin banyosunda boğuşma yaşadı. Daha sonra 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayan Sultan Günaydın, kızının bileğini kesip intihar ettiğini belirterek ihbarda bulundu. Adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemelerde Tuba Bahar Günaydın'ın boğazı sıkılarak boynunun kırılarak öldüğü, annesinin olayı intihar gibi göstermek için kızının bileğini kestiğini tespit etti.

Tuba Bahar Günaydın (34)

EMNİYETTE HER ŞEYİ İTİRAF ETTİ

2021 yılında eşinden ayrıldığı ve bekar olduğu öğrenilen Tuba Bahar Günaydın, otopsi için Samsun Adli Tıp Grup Başkanlığı'na götürüldü. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan Sultan Günaydın ise ifadesinde kızının kendisini banyoya çağırdığını, gittiği anda kendisine saldırdığını, öldüğünü anlayınca intihar gibi göstermeye çalıştığını söylediği öğrenildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli adliyeye sevk edildi.