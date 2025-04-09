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Kızını boynunu kırarak öldürdü, bileklerini kesip intihar süsü verdi

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Samsun'da bir anne tartıştığı öğretmen kızını boğazını sıkıp boynunu kırarak öldürdü. Daha sonra kızının bilekleri keserek cinayete intihar süsü veren anne ekiplere haber verdi. İfadesinde her şeyi itiraf eden cani anne adliyeye sevk edildi.

Samsun'un Atakum ilçesine bağlı Esenevler Mahallesi'nde saat 03.30 sıralarında kan donduran bir olay yaşandı. İddiaya göre; Sakarya İlkokulu'nda Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik (PDR) Öğretmeni olan Tuba Bahar Günaydın (34) ile annesi Sultan Günaydın (59) arasında tartışma çıktı.

BOYNUNU KIRIP ÖLDÜRDÜ, İNTİHAR SÜSÜ VERDİ

Tartışmanın büyümesiyle anne ve kızı arasında evin banyosunda boğuşma yaşadı. Daha sonra 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayan Sultan Günaydın, kızının bileğini kesip intihar ettiğini belirterek ihbarda bulundu. Adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemelerde Tuba Bahar Günaydın'ın boğazı sıkılarak boynunun kırılarak öldüğü, annesinin olayı intihar gibi göstermek için kızının bileğini kestiğini tespit etti.

Kızını boynunu kırarak öldürdü, bileklerini kesip intihar süsü verdiTuba Bahar Günaydın (34)

EMNİYETTE HER ŞEYİ İTİRAF ETTİ

2021 yılında eşinden ayrıldığı ve bekar olduğu öğrenilen Tuba Bahar Günaydın, otopsi için Samsun Adli Tıp Grup Başkanlığı'na götürüldü. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan Sultan Günaydın ise ifadesinde kızının kendisini banyoya çağırdığını, gittiği anda kendisine saldırdığını, öldüğünü anlayınca intihar gibi göstermeye çalıştığını söylediği öğrenildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli adliyeye sevk edildi.

Kızını boynunu kırarak öldürdü, bileklerini kesip intihar süsü verdi
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekim Devrim Manduz - 3.Sayfa
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Yorumlar (7)

Haber YorumlarıSMMM:

İnsan desem insan değil,hayvan desem hayvan değil,bilin bakalım bu ne..

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Haber YorumlarıKadir Tokay:

Annen bile olsa, cahilse her şeyi yapıyor, haberde görüldüğü gibi.

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Haber YorumlarıYorumların Efendisi:

Bize anlatılan bu. Olayın iç yüzüne bakıldığında neler çıkar neler?

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Haber Yorumlarıaykut333:

ablada film izlicek tipte yok nerden esinlendi acep

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Haber YorumlarıAdem Sevindik:

Başörtülü bacıları iktidarın.

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Haber YorumlarıÜtopik Yorumcu:

evlat katili Rabbim bizlere hidayet versin

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Haber YorumlarıSavaş Esentürk:

Nedense hiç şaşırmadım ya böyle haberler İstanbul Esenler'den gelir ya da Samsun'dan

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