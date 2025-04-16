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Ankara Valiliği 'polislerin izinleri iptal edildi' iddiasına yanıt verdi

Ankara Valiliği 'polislerin izinleri iptal edildi' iddiasına yanıt verdi
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Ankara Valiliği, 17-21 Nisan arasında kentteki polislerinin izinlerinin iptal edildiği ve 12/12 çalışma sistemine geçildiği yönündeki iddiaya ilişkin açıklama yaptı. Valilik, açıklamasında "Konu tamamen ilimizde asayiş suçlarına yönelik olarak belli periyotlarla gerçekleştirilen huzur uygulamaları ile ilgilidir ve rutinleşen bir uygulamadır" ifadelerini kullandı.

Ankara Valiliği, kentteki polislerinizinlerinin iptal edildiği ve 12/12 çalışma sistemine geçildiği yönündeki iddialara verdiği yanıtta, "Rutin bir uygulama" ifadelerini kullandı.

Ankara'da görev yapan polislerin 17-21 Nisan arasında izinlerinin iptal edildiği ve 12/12 çalışma sistemine geçildiği iddia edildi.

VALİLİKTEN JET YANIT

Söz konusu iddiaya Ankara Valiliği'nden jet yanıt geldi. Valilik yaptığı açıklamada "Bazı sosyal medya hesaplarında İl Emniyet Müdürlüğümüzün 12/12 çalışma sistemiyle ilgili iddiaların yer aldığı görülmüştür. Konu tamamen ilimizde asayiş suçlarına yönelik olarak belli periyotlarla gerçekleştirilen huzur uygulamaları ile ilgilidir ve rutinleşen bir uygulamadır. Bundan başkaca bir anlam çıkarılması gerçeğe aykırı olup iyi niyetten uzaktır. Kamuoyunun bilgisine sunulur" ifadelerini kullandı.

Ankara Valiliği 'polislerin izinleri iptal edildi' iddiasına yanıt verdi

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Kaynak: Haberler.com / Serhat Yılmaz - 3.Sayfa
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