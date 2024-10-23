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TUSAŞ'ta patlama neden oldu, terör saldırısı mı?

TUSAŞ'ta patlama neden oldu, terör saldırısı mı?
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Ankara'da bulunan Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. (TUSAŞ) tesislerinde bir patlama meydana geldi. TUSAŞ'ta neden patlama oldu, canlı bomba mı merak ediliyor. Ankara TUSAŞ canlı bomba kim, adı ne, kimliği belli oldu mu merak ediliyor. Peki, Ankara TUSAŞ'ta terör saldırısı mı oldu?

Ankara Tusaş'ta patlama neden oldu, terör saldırısı mı? Ankara'da bulunan Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. ( Tusaş ) tesislerinde bir patlama meydana geldi. Tusaş'ta neden patlama oldu, canlı bomba mı merak ediliyor. Ankara TUSAŞ canlı bomba kim, adı ne, kimliği belli oldu mu merak ediliyor. Peki, Ankara TUSAŞ'ta terör saldırısı mı oldu? Detaylar...

TUSAŞ NEDEN PATLAMA OLDU?

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde bulunan Türk Uçak Sanayii Anonim Ortaklığı (TUSAŞ) Tesisi önünde patlama meydana geldi. Bölgeye güvenlik güçleri, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Ankara TUSAŞ'ta patlama neden oldu, terör saldırısı mı?

TUSAŞ-Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş'nin, Havacılık Bulvarı Kahramankazan Ankara yerleşkesindeki giriş kapısındaki patlamanın ardından, silah sesleri duyuldu. Güvenlik nedeniyle personelin sığınaklara yönlendirildiği belirtildi.

Olay yerine güvenlik güçleri, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan açıklama:

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ. (TUSAŞ) Ankara Kahramankazan tesislerine yönelik terör saldırısı gerçekleştirilmiştir.

Saldırı sonrası maalesef şehit ve yaralılarımız bulunmaktadır.

Şehitlerimize Allah'tan rahmet; yaralılarımıza acil şifalar diliyorum.

Gelişmelerden kamuoyu bilgilendirilecektir. Resmi kaynaklardan yapılacak açıklamaları dikkate alınız.

TUSAŞ'ta patlama neden oldu, terör saldırısı mı?

Kaynak: Haberler.com / Onur BAYRAM - 3.Sayfa

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