Özel, boykot edilmesini istediği firmaları açıklayıp tehdit etti: Yerin dibine gömün

CHP lideri firmaları tek tek söyleyip, açıkça hedef gösterdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özel'e: Cesursanız yolsuzluğun hesabını verin

Sokak olayları, Erdoğan'ı çok kızdırdı! Özgür Özel'e çağrısı var
Erdoğan CHP'yi topa tutarken Yerlikaya'nın verdiği tepki bomba

Erdoğan CHP'yi topa tutarken Yerlikaya'nın verdiği tepki bomba
Erdoğan'ın merhum annesine küfrettiler! Skandalın ardından 43 kişi gözaltında

Erdoğan'ın merhum annesine küfrettiler! Skandalın ardından 43 gözaltı

Ankara'nın Beypazarı'nda Park Halindeki Otomobilde Yangın Çıktı

Ankara'nın Beypazarı'nda Park Halindeki Otomobilde Yangın Çıktı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Beypazarı ilçesinde park halindeki bir otomobilde çıkan yangın, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde bir otomobilde yangın çıktı.

Edinilen bilgilere göre, Rüstempaşa mahallesinde park halindeki bir otomobilde yangın çıktı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri geldi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın söndürülürken, olaya ilişkin inceleme başlatıldı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title