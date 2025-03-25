Ankara'nın Beypazarı'nda Park Halindeki Otomobilde Yangın Çıktı

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde bir otomobilde yangın çıktı.

Edinilen bilgilere göre, Rüstempaşa mahallesinde park halindeki bir otomobilde yangın çıktı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri geldi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın söndürülürken, olaya ilişkin inceleme başlatıldı. - ANKARA