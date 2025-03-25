Ankara'nın Beypazarı'nda Park Halindeki Otomobilde Yangın Çıktı
Beypazarı ilçesinde park halindeki bir otomobilde çıkan yangın, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Ankara'nın Beypazarı ilçesinde bir otomobilde yangın çıktı.
Edinilen bilgilere göre, Rüstempaşa mahallesinde park halindeki bir otomobilde yangın çıktı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri geldi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın söndürülürken, olaya ilişkin inceleme başlatıldı. - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa