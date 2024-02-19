Üye Girişi
Haberler

Ankara'dan Amasra'ya gezmeye geldi, denizden cansız bedeni çıkarıldı

Geniş Video İzle
Güncelleme:

Amasra'da limandaki kayalıklarda sabah saatlerinde vatandaşlar tarafından bir mont bulundu. İhbar üzerine çevredeki kameraları inceleyen ekipler, 42 yaşındaki Yusuf Ülger'in denize girdiğini tespit etti. Kıyaya yaklaşık 100 metre uzaklıktaki bölgede Ülgen'in cansız bedeni bulundu.

Ankara'dan Bartın'ın Amasra ilçesine gezmeye Yusuf Ülger, girdiği denizde boğularak hayatını kaybetti. Ülger'in cenazesi, dalgıçların yaptığı 5 saat süren arama çalışmalarında bulunarak kıyıya çıkarıldı.

Küçük Liman olarak bilinen deniz kenarındaki kayalıklarda, sabah saatlerinde vatandaşlar tarafından bir mont bulundu. Vatandaşların ihbarı üzerine sahile gelen polis ekipleri, montun sahibini aramaya başladı. Monttan çıkan kimlikte şahsın bir üniversitede teknisyen olarak çalıştığı tespit edilirken, 42 yaşındaki Yusuf Ülger olduğu belirlendi.

DENİZİ GİRMİŞ VE BİR DAHA DA ÇIKMAMIŞ

Ülger'in Ankara'dan otobüsle Amasra'ya geldiğini tespit eden ekipler, çevredeki binaların güvenlik kamera görüntülerinde şahsın denize girdiğini ve bir daha çıkmadığını belirledi. Bunun üzerine polis ve Sahil Güvenlik Batı Karadeniz Grup Komutanlığın ekipleri, liman içerisinde ve açık denizde detaylı bir arama başlattı. 9 dalgıç, 2 bot ile yaklaşık 5 saat boyunca arama çalışmaları yürütüldü.

Ankara'dan Amasra'ya gezmeye geldi, denizden cansız bedeni çıkarıldı

KIYIYA 100 METRE UZAKLIKTA BULUNDU

Liman içerisi, kayalık diplerinde detaylı bir arama yürüten dalgıçlar, montun bulunduğu alana yaklaşık 100 metre uzaklıktaki bölgede Yusuf Ülgen'in cansız bedenine ulaştı. Dalgıçlar, yaklaşık 3 metre derinlikten çıkardıkları Ülgen'in cenazesini kıyıya kadar götürdü. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalede öldüğü belirlenen Ülger'in cenazesi, ceset torbasına konularak 112 ambulansına yüklendi. Ülgen'in cenazesi, otopsi yapılmak üzere Bartın Devlet hastanesi morguna götürüldü.

Ankara'dan Amasra'ya gezmeye geldi, denizden cansız bedeni çıkarıldı

Ankara'dan Amasra'ya gezmeye geldi, denizden cansız bedeni çıkarıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Amasra Bartın Ankara Olaylar Acil Durum Kaza 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Hızlı ve Öfkeli 9 filmi oyuncuları kim? Hızlı ve Öfkeli 9 filmi konusu, oyuncuları ve Hızlı ve Öfkeli 9 özeti! İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 19 Şubat 2024 İzmir su kesintisi listesi! AVUKAT FEYZA ALTUN GÖZALTINDA! Feyza Altun kameralara parmak sallayarak ne dedi? ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 19 Şubat 2024 Ankara su kesintisi listesi! 19 Şubat 2024 Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? Sayısal Loto CANLI izle! 19 Şubat 2024 On Numara çekiliş sonuçları açıklandı! On Numara sonuçları saat kaçta? On Numara CANLI izle! Bugün kazanan numaralar neler? İliç'teki maden sahasını işleten ABD'li şirketin adı ne? 1 milyar dolar değer kaybetti Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 19 Şubat AFAD ve Kandilli deprem listesi! 19 Şubat Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? Ulaş Bardakçı kimdir? Ulaş Bardakçı neden öldü, kaç yaşında öldü? 20 Şubat 2024 Günlük Burç Yorumları: 20 Şubat Salı burç yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! Yarın burçları neler bekliyor? PERSONEL ALIMI YAPILACAK MI? Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı açıklama yaptı mı? Kaç personel alınacak? CANLI maç izle! TÜM MAÇLAR! Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 19 Şubat GÜNÜN MAÇLARI CANLI İZLE! TEKEL BAYİDE İŞLENEN ÇİFTE CİNAYETTE SALDIRGANLAR NE DEDİ? Kendilerini nasıl savundular? Yargı son bölümde ne oldu? 84. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yargı hangi kanalda yayınlanıyor? Şevki Yılmaz kimdir? Söylediği sözlerle gündeme gelen Şevki Yılmaz kim, ne dedi?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title