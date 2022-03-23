Üst geçitte korkunç cinayet! Göğsünden bıçaklayıp cesedini yol kenarına attılar - Haberler

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Üst geçitte korkunç cinayet! Göğsünden bıçaklayıp cesedini yol kenarına attılar

Demirören Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Ankara'da üst geçitte cansız erkek bedeni bulundu. Göğsünden aldığı bıçak darbeleri sonrası hayatını kaybettiği belirlenen şahsın, öldürüldükten sonra yol kenarına bırakıldığı tespit edildi.

Ankara'nın Altındağ ilçesine bağlı Ulucanlar Caddesi'nde yürüyen vatandaşlar, üst geçidin altında hareketsiz yatan birini gördü. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Üst geçitte korkunç cinayet! Göğsünden bıçaklayıp cesedini yol kenarına attılar

GÖĞSÜNDEN BIÇAKLANARAK ÖLDÜRÜLMÜŞ

Sağlık ekipleri, yaptığı incelemede hareketsiz yatan kişinin göğsünden aldığı bıçak darbeleri sonrası hayatını kaybettiğini belirledi. Çevrede güvenlik önlemi alan polis, hayatını kaybeden kişinin Şükrü Kelekli (40) olduğunu tespit etti.

Üst geçitte korkunç cinayet! Göğsünden bıçaklayıp cesedini yol kenarına attılar

BIÇAKLAYIP YOL KENARINA BIRAKMIŞLAR

Olay yeri ekiplerinin yaptığı incelemeler sonucu Kelekli'nin bıçaklandıktan sonra yol kenarına bırakıldığı belirlendi. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, Kelekli'yi öldüren şüpheli kişi ya da kişilerin kimlik tespiti ve yakalanması için çalışma başlattı.

Demirören Haber Ajansı / 3. Sayfa

Altındağ, Polis, 3. Sayfa, Güncel, Haberler

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