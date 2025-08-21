Ankara'da trafikte 'yol verme' kavgasında aracı yumrukladı; o anlar kamerada

Ankara'nın Çankaya ilçesinde meydana gelen 'yol verme' tartışmasında taksi şoförü, önünü kestiği aracın sürücüsüne küfür ve tehditler savurup, otomobilin aynasına tekme ve yumruk attı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Ankara'nın Çankaya ilçesinde Tunus Caddesi üzerinde ilerleyen bir taksi şoförü ile otomobil sürücüsü arasında 'yol verme' meselesi nedeniyle tartışma çıktı.

ÖNÜNÜ KESTİ, KÜFÜRLER SAVURDU, AYNASINI PARÇALADI

İddiaya göre, seyir halinde bir süre devam eden tartışmanın ardından taksi şoförü otomobilin önünü kesti. Aracından inen taksi sürücüsü, küfür ve tehditler savurup, otomobilin aynasına tekme ve yumruk attı. Ardından ise aracın kapısını açmaya çalıştı.

O ANLAR KAMERADA

O anlar otomobilde bulunan sürücü tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Taksi sürücüsü çevredeki diğer vatandaşlar tarafından sakinleştirilerek, bölgeden uzaklaştırıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Umut Halavart - 3.Sayfa
