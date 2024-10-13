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Ankara'da yaşanan trafik kazasında AK Parti Gençlik Kolları üyesi Betül Önderoğlu hayatını kaybetti

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Ankara'nın Çankaya ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, AK Parti Ankara İl Gençlik Kolları Yönetim Kurulu üyesi 27 yaşındaki Betül Önderoğlu yaşamını yitirdi.

Kaza, dün saat 22.30 sıralarında Çankaya ilçesindeki Dikmen Caddesi'nde meydana geldi. Barış Önderoğlu'nun kontrolünü yitirdiği 06 ENA 742 plakalı otomobil, ağaca çarptı. Kazada, ikiye bölünen Tofaş marka otomobilin yarısı karşı şeritten gelen ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 06 BEH 713 plakalı otomobile çarparken, diğer yarısı ağaca takılı kaldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ankara'da yaşanan trafik kazasında AK Parti Gençlik Kolları üyesi Betül Önderoğlu hayatını kaybetti

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Kazada, sürücü Önderoğlu ile ablası AK Parti Ankara İl Gençlik Kolları Yönetim Kurulu Üyesi Betül Önderoğlu ve arkadaşı Ayşenur Gök yaralandı. Yaralılardan Betül Önderoğlu, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Diğer yaralıların tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN TAZİYE MESAJI

Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medya hesabından trafik kazasında hayatını kaybeden Ankara İl Gençlik Kolları Yönetim Kurulu Üyesi Betül Önderoğlu için taziye mesajı paylaştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın paylaşımında, "AK Parti'mizin Ankara İl Gençlik Kolları Yönetim Kurulu Üyesi, kıymetli kızımız Betül Önderoğlu'nun bir trafik kazasında vefat ettiğini üzüntüyle öğrendim. Betül kızımıza Allah'tan rahmet niyaz ediyor; ailesine, AK Parti teşkilatımıza, arkadaşlarına, sevenlerine sabır ve başsağlığı diliyorum" ifadelerine yer verdi

Ankara'da yaşanan trafik kazasında AK Parti Gençlik Kolları üyesi Betül Önderoğlu hayatını kaybetti
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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