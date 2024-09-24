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İstanbul'dan sonra adres bu kez Ankara! Suç makineleri polisle çatıştı

İstanbul'dan sonra adres bu kez Ankara! Suç makineleri polisle çatıştı
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İstanbul Ümraniye'de polis memuru Şeyda Yılmaz'ın 27 adet suç kaydı bulunan 19 yaşındaki Yunus Emre Geçti tarafından şehit edilmesinin yankıları sürerken benzer bir haber de Ankara'dan geldi. Polis ekipleriyle çatışmaya giren 2 şüpheliden biri öldürülürken diğeri yaralandı. Ölen saldırganın 19, yaralanan saldırganın ise 12 adet suç kaydı olduğu ortaya çıktı.

Ankara'nın Altındağ ilçesinde polis ekipleri ile çatışan iki şüpheliden biri öldü, diğeri yaralandı. Söz konusu şahıslardan hayatını kaybeden S.K.'nin 12, hafif yaralı olan M.E.'nin ise 19 adet suç kaydı olduğu öğrenildi.

DUR İHTARINA ATEŞLE KARŞILIK VERDİLER

Gece saatlerinde Altındağ'da meydana gelen olayda devriye görevini icra eden ilçe emniyet polisleri F.C.Ö. ile H.S., o esnada aranması bulunan M.E. ile S.K.'yi gördü ve içerisinde bulundukları araçtan inmesi için ikaz etti. Dur ihtarına uymayan şüpheliler, polislere silahla ateş etmeye başladı. Açılan ateşe kendilerini savunmak için karşılık veren polislerden kaçan saldırganlar araçla olay yerinden ayrıldı. Arabada bulunan dört kişiyi yakalamak için harekete geçen ekipler, park halinde buldukları otomobilde bir adet ruhsatsız tabanca ele geçirdi.

İstanbul'dan sonra adres bu kez Ankara! Suç makineleri polisle çatıştı

HAYATINI KAYBEDEN ŞAHSIN 12 SUÇ KAYDI OLDUĞU ÖĞRENİLDİ

Çatışma sırasında yaralanan ve hastaneye götürüldüğü öğrenilen S.K.'nin hayatını kaybettiği ve hakkında 12 suç kaydı olduğu öğrenildi. Hafif yaralı M.E.'nin ise 19 suç kaydının bulunduğu, tedavisinin ardından gözaltına alındığı aktarıldı. Diğer iki şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği olayda, polis memuru F.C.Ö. ile H.S.'nin ise ifadesine başvurulduğu belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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