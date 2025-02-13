Poligonda kafasına silah dayayıp intihara kalkıştı

Ankara'nın Çankaya ilçesinde bir poligonda atış alanında silahı kafasına dayayarak intihar girişiminde bulunan şahıs, polis ekipleri tarafından ikna edilerek sağlık kontrolü için hastaneye gönderildi.

POLİGONDA İNTİHARA KALKIŞTI

Edinilen bilgilere göre, Ankara'nın Çankaya ilçesinin Balgat semtinde bulunan Ceyhun Atıf Kansu Caddesi'nde bir poligonun atış alanında M.Ü. (28) isimli şahıs bilinmeyen bir sebepten silahla kafasına dayadı. Durumu gören çevredeki vatandaşlar olay yerinden kaçarken, durumu yetkililere bildirdi.

EKİPLER İKNA ETTİ

İhbarı üzerine olay yerine polis, polis özel harekat ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekiplerinin uzun çabalarının ardından şahıs ikna edildi. Şahıs sağlık ekipleri tarafından sağlık kontrolü için gönderildiği için hastanede gözetim altına alındı.