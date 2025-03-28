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6 kişinin öldüğü kazada kahreden detay! Kadranın takılı kaldığı hız kazayı özetliyor

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Ramazan Bayramı'na iki gün kala Ankara'dan acı haber geldi. Haymana'da iki aracın kafa kafaya çarpıştığı kazada 2'si çocuk 6 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi ağır yaralandı. Kazada ölenlerin kimlikleri belli olurken kazaya karışan otomobilin hız göstergesinin 110 kilometrede takılı kaldığı görüldü.

Ankara'nın Haymana ilçesinde bulunan Konya yolu üzeri Çalış mevkiinde katliam gibi bir kaza meydana geldi. Hatalı sollama sonucu, 31 GE 368 plakalı Fiat Egea marka araç ile 06 EPP 091 plakalı Fiat Linea marka araç kafa kafaya çarpıştı.

ÖLEN 6 KİŞİDEN 2'Sİ ÇOCUK

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve trafik ekibi sevk edildi. Yapılan ilk tespitlerin ardından iki araçta 9 kişinin olduğu ve ölü sayısının 6'ya çıktığı öğrenildi. 3 kişi ise ağır yaralı olarak hastaneye sevk edildi. Ölen 6 kişiden 2'sinin çocuk olduğu belirlendi.

6 kişinin öldüğü kazada kahreden detay! Kadranın takılı kaldığı hız kazayı özetliyor

ÖLENLERİN İSİMLERİ BELLİ OLDU

Kazada hayatını kaybedenlerin isimleri belirlendi. 31 GE 368 plakalı otomobilin sürücüsü Piyade Astsubay Muhammet Emin Özdemir, yanında bulunan 9 aylık Duru Özdemir ve Ayşe Özdemir ile 06 EPP 091 plakalı otomobilin sürücüsü Abdullah Özgen, yanında bulunan Görkem Yıldırım (6) ve Arif Yıldırım hayatını kaybetti.

KADRAN 110'DA TAKILI KALDI

Ölenlerin cansız bedenleri, kaza yerinde yapılan incelemeden sonra hastane morguna kaldırıldı. Yaralanan Yusuf Özdemir, Neriman Yıldırım ve hayatını kaybeden dedesi ile aynı ismi taşıyan Arif Yıldırım'ın hastanede tedavisi sürüyor. Edirne'de görev yapan Astsubay Muhammet Emin Özdemir'in kullandığı otomobilin hız göstergesinin 110 kilometrede takılı kaldığı görüldü.

Ankara'da Korkunç Trafik Kazası: 6 Ölü, 3 Ağır Yaralı

Yıldırım ailesinin akrabası Beyazıt Selvi, kazanın hatalı sollama sonucu meydana geldiğini öğrendiklerini söyledi.

Kazayla ilgili inceleme sürüyor.

6 kişinin öldüğü kazada kahreden detay! Kadranın takılı kaldığı hız kazayı özetliyor
Kaynak: Haberler.com / Abdullah Karlıdağ - 3.Sayfa
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Yorumlar (15)

Haber YorumlarıMesut Aydın:

Yasal sınır işte sanki 300 ile takılı kalmış!!

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Haber YorumlarıTheC:

110 aşırı hız mı? Kaçta gidecek 60 mı? Hız değil hatalı sollama.

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Haber YorumlarıSadık:

Malesef ehliyet almak çok kolay ,egitim eksik .

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Haber YorumlarıÇengelköylü:

VEFAT EDENLERE ALLAH RAHMET EYLESİN UZUN YOLLARI ÇOK KULLANDIM NORMAL HIZ LİMİTİ 90 ÖNÜNDEKİ ARAÇ 60-65 KM HIZLA GİDERKEN SİNYAL VERİP SOLLAMAK İÇİN ÇIKIŞ YAPTIĞINIZDA SOLLAMAK İSTEDİĞİNİZ ARAÇ GAZA YÜKLENİYOR BİR SÜRE YANYANA GİTMEK ZORUNDA KALIYORSUNUZ VE SONUÇ KARŞI ŞERİTTEN GELEN ARACI TEHLİYE DÜŞÜRMEMEK İÇİN YA HIZINIZI ARTIRIYORSUNUZ YADA HIZ KESİP TEKRAR SOLLAMA YAPMAK İSTEDİĞİNİZ ARACIN ARKASINA GEÇİNCE ÖNDEKİ ARAÇ TEKRAR HIZINI 60-65 E DÜŞÜRÜYOR PEKİ NE YAPMAMIZ GEREKLİ

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Haber YorumlarıPc Copat:

kafa kafaya çarpışma etkisidir yada kadran 110da takılı kalsada kaza anında 200e yakındır 110 ile 6 kişi ölmez sanmıyorum yani

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Haber YorumlarıAyhan erdem:

Yok anasınıki 110 hız yuksekmiş demeye cesaretleri yok hatalı sollama

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Haber Yorumların87bsbyhk2:

yazık o çocuklara melek oldu şimdi . gideceğiniz yere 1 saat geç gidin sağ gidin

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Haber Yorumlarıugureroglu6060:

kardeşim evlenirken tüm raporları isteyen devlet ehliyet için de her raporu isteyecek.ve her 5 yılda bir pisikoteknik zorunlu olacak

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Haber YorumlarıAhmet Yel:

Yavaş gidecen yavaş yerler ıslak araç bı kaydı mı gitti hem 2 saat geç gidince ne oluyo dünyan mi yıkılıyo

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Haber YorumlarıSimu:

yani 110 abes bi hız değil 110 hız sınırı için..

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