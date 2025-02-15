Ankara'da kontrolden çıkan otomobil elektrik panosuna çarptı: 2 Yaralı

Ankara'nın Altındağ ilçesinde kontrolden çıkan otomobil kaldırımda bulunan elektrik panosuna çarparak durabildi, araçta bulunan 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza saat 22.30 sıralarında Altındağ ilçesi Şehir Ömer Halisdemir Bulvarı üzerinde meydana geldi. Seyir halindeki otomobil kontrolden çıkarak kaldırımda bulunan elektrik panosuna çarptı.

2 KİŞİ YARALANDI

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araçta bulunan 2 kişi sıkıştıkları yerden itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu çıkartıldı. Yaralılar ambulansla hastaneye sevk edilirken kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.