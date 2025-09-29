Ankara'da Komşu Kavgası: Kadına Saldırı, Burnu Kırıldı

Ankara'da ikamet ettiği apartmanın bahçesinde beslediği kediler nedeniyle husumetli olduğu komşuları tarafından darbedilen kadının burnu kırıldı. Saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Yenimahalle'de meydana gelen olayda iddialara göre Nihal Aras (39), yaklaşık 3 sene önce ikamet ettiği apartmanın bahçesinde beslediği kediler nedeniyle komşusu N.S., eşi H.S. ve oğlu S.S. ile gerginlik yaşadı. Apartman kapısının açık bırakıldığı için içeriye giren sahipsiz köpeklerin kedilere zarar vermesi nedeniyle komşularına tepki gösteren Aras, o günden sonra hayatının adeta kabusa döndüğünü söyledi. Yaklaşık üç yıldır komşuları tarafından ölüm tehditleri aldıklarını, darbedildiklerini ve ağır hakaretlere uğradığını belirten Aras, son olarak da 3 Ağustos günü saldırıya uğrayarak burnunun kırıldığını ifade etti. Saldırganlardan bazılarının uyuşturucu madde etkisi altında olduğunu ileri süren Aras, evine silahlı saldırı gerçekleştirildiğini de dile getirdi. Şüpheliler hakkında defalarca şikayetçi olmasına rağmen henüz bir sonuç alamadıklarını belirten Aras, maruz kaldıkları durumun haklarında koruma ve uzaklaştırma kararı olmasına rağmen yaşandığını belirtti.

"Onların yüzünden eşim 5 ay cezaevinde tutuklu kaldı"

Olayla ilgili konuşan Nihal Aras, olaylar nedeniyle eşinin cezaevine gönderildiğini söyleyerek, "Olaylar yaklaşık 3 sene önce bahçeye köpeklerin girmesiyle başladı. Komşumuz bilerek kapıyı açık bırakıyordu. Kendisini ikaz ettim. Daha sonra olaya komşumuzun çocukları ve madde bağımlısı yeğeni dahil oldu. Sürekli tehdit edilip hakaretlere uğradım. Ellerinde bıçaklarla beni beklemeye başladılar. Geçtiğimiz sene kapımın önüne kedi maması ve yağ döktüler. Daha sonra yukarıdan su dökmeye başladılar. Eşim, tekrar uyardı. 'Su gideriniz kapalıysa parasını ben vereyim açtıralım, bu şekilde evimi su basıyor' dedi. Ertesi gün bizi şikayet etmişler. Polise ifade vermek zorunda kaldık ve saldırıların şiddeti artmaya başladı. Bana saldırmaya başladılar. Onların yüzünden eşim 5 ay cezaevinde tutuklu kaldı. Eşimle bize saldıran kişi arasında kavga çıkmıştı ve eşim yaralanmıştı. Bu olay yüzünden hapse gönderildi. Bize saldıran yeğenleri de açık şekilde uyuşturucu kullandığını söyledi. Para karşılığından halasından ve eniştesinden bize saldırması talimatı aldığını belirtti" dedi.

"Oğluna, 'bıçakla öldür' diyerek talimat verdi"

Burnunun kırılmasına neden olay hakkında konuşan Aras, "Komşularımız, eşimin minibüsüne zarar verdi. Beni bir hafta takip ettiler. Oğulları camıma pompalı tüfekle ateş etti. Tüm bunlara rağmen sonuç alamadım. Tüm şikayetlerime takipsizlik kararı verilerek üzeri kapatıldı. Son olayda ise komşumuzun oğlu, beni öldüreceğini söyleyerek hakaret etti. Cüzdanımı almak için eve döndüğümde yine aynı hakaretlere uğradım. Tepki verince saldırmaya başladılar. Saçımı tuttular ve yumruk attılar. Oğluna, 'bıçakla öldür' diyerek talimat verince, oğlu da 'yanımda şu an yok' dedi. Eşimin araya girmesine rağmen hala üzerime geldiler. Tüm bunlar koruma ve uzaklaştırma kararım olmasına rağmen oldu. Hastaneye götürüldüm. Burnum üç yerden kırıldı. Vücudumun çoğu yerinde zedelenmeler var. Saldırganlar olaydan sonra buradan adeta kaçıp tatile gittiler. Emniyete gidip sorduğumda, ifadelerin bir ay sonra alınacağını belirttiler. Şikayetçi olduğumu belirtince de unuttuklarını söylediler" ifadelerini kullandı.

"Apartmandaki herkes bu kişilerden şikayetçi"

Can güvenliğinden endişe duyduğunu söyleyen Aras, "Hala tehdit ve hakaretler almaya devam ediyorum. Adalete güveniyorum. Hayatımın güvencesi yok. Oğlum o gün evde olsaydı olay büyüyecekti. Saldırgan tabanca ve bıçakla geziyor. Eşim sürekli tedirgin ve dikkatli olmamı söylüyor. Apartmandaki herkes bu kişilerden şikayetçi. Kimse burada yaşamalarını istemiyor. Olayın sorumlularının hak ettikleri cezayı almalarını istiyorum" diye konuştu. - ANKARA